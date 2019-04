Linux es el rey en cuanto a Smart TV. Y aún irá a más

En cuanto a ordenadores, los usuarios de Linux somos una inmensa minoría. Esto es así, en su mayoría, porque prácticamente cualquier ordenador que compramos viene con Windows, usando macOS los ordenadores de Apple. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de otros sectores? Pues pasa que más o menos un 80% de personas usan Linux en su teléfono móvil por Android, que las nubes y el IoT están dominados por Linux también gracias en parte a Canonical y que, según un estudio,

Este estudio ha sido realizado por Strategy Analytics y nos cuentan que las ventas de Smart TV han aumentado un 18% con respecto al año pasado, algo a lo que he contribuido yo recientemente. En total, el 72% de los usuarios nos hemos decantado por una Smart TV, y no penséis que, por lo menos en mi caso, ha sido algo premeditado. Simplemente, ahora se ahorra muy poco si lo que elegimos es una tele sin su componente Smart.

Casi el 100% de las Smart TV usan Linux

El caso es que, todo según este estudio, las Smart TV cuyo software usa el kernel de Linux son el 50% de todas las vendidas en 2018, pero lo gracioso es que prácticamente el otro 50% usa sistemas operativos basados en Linux. Muchas de las televisiones vendidas usan sistema operativo Android, mientras que otras, como las Samsung, usan sistema operativo Tizen, un sistema operativo que está en más de 1 de cada 5 televisiones vendidas en 2018.

Por otra parte, hay versiones customizadas de Android que no tienen Google Play, sobre todo en el mercado chino. Otras teles usan Opera, un sistema operativo basado en Linux, algo que he probado y sólo puedo decir que no funciona tan bien como cabría esperar en un producto de Sony. En China también se usan otras versiones basadas en Linux, como SmartCast OS de Vizio, Google CastOS o la basada en Anrdoid Shaphi.

El podium de los sistemas operativos más usados en Smart TV quedaría con Tizen OS en primera posición (21%), WebOS de LG en segunda posición (12%) y Android TV en tercera posición (10%). Más atrás estarían Roku TV (4%) y Firefox OS (2%). Mucho más lejos queda Fire TV, con una de cada 1000 televisiones vendidas durante el año pasado (0.1%).

O con el kernel de Linux o basadas en Linux

Strategy Analytics valora mucho que Android TV esté en 1 de cada 10 televisiones vendidas durante 2018, en parte porque al principio Google tuvo muchos problemas en su desarrollo e implementación. La mayoría de los sistemas operativos de Smart TV son propiedad de los vendedores. Tizen TV es de código abierto y parte de la Linux Foundation y LG se está esforzando para abrir WebOS, un sistema que compró a HP quien a su vez lo compró de Palm. Mi LG usa WebOS y he de decir que, si bien es cierto que no es Android TV ni tvOS, funciona francamente bien sin el lag que sí vi en Opera OS (devolví la tele…).

¿Y por qué no se venden aún más televisiones inteligentes? Las respuestas pueden ser muchas y muy variadas. Yo mismo pensaba que una tele inteligente tenía un precio mucho más alto que una tele sin el componente Smart, pero en muchas ocasiones es casi el mismo precio. Lo que de verdad hace que una tele aumente su precio es el tamaño de la misma. Por otra parte, no son pocos los usuarios que aún piensan que las compañías pueden espiar nuestros hábitos con este tipo de dispositivos, algo que no es descabellado si tenemos en cuenta que ya han pasado cosas similares.

¿Y los set-top boxes?

Ahora mismo el único set-top box no Android que se puede mencionar es el Apple TV, pero yo tengo una Xiaomi Mi Box S y un Apple TV y entiendo perfectamente por qué se está llevando el gato al agua Android. Su precio es tres veces menor y su libertad tres veces mayor. La propuesta de Apple funciona mejor, al cesar lo que es del cesar, pero con Android podemos disfrutar de Kodi y de libertad total.

¿Y tú: ya disfrutas de una Smart TV con sistema operativo Linux?