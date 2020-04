¿Linux en un iPhone? Pronto será posible en dual-boot

Probablemente, muchos estaréis pensando en cómo es posible y en si merece la pena. Algún otro estará pensando “¿y esto por qué?”, pero en muchas ocasiones, cuando nos preguntamos esto en el mundo Linux la respuesta es “porque se puede”. Actualmente aún no es posible, pero en un futuro a medio plazo vamos a poder instalar Linux en un iPhone, algo que será especialmente interesante para los usuarios más curiosos, los que tengan un iPhone de soporte y para los desarrolladores.

Hasta ahora, era fácil leer noticias sobre dispositivos Android a los que se le podía instalar alguna distribución móvil de Linux, como Ubuntu Touch o Plasma Mobile. Recientemente, los únicos dispositivos iOS que podían iniciarse en dual-boot eran los iPhone 5 o anterior o el iPad de 4 generación o anterior. Pronto, gracias a desarrolladores de la escena del jailbreak como Raffaele y mcg29, podremos usar dicho inicio dual para elegir si queremos usar el iOS que traía por defecto o un sistema operativo secundario, como puede ser un Linux móvil.

Dual-booted an iPhone 6 (n61ap) with iOS 12.4.6 (12G183) as the main and 11.3.1 (15E302) as the secondary OS. pic.twitter.com/YnFYFcpkHn

— mcg29 (@mcg29_) April 10, 2020