Qué mal me ha sabido haber vendido mi iPad 4 hace varios años al empezar a leer una noticia publicada en Ars Technica, y qué tranquilo me he quedado al leer algo más que el titular. El titular dice «¿Tienes por ahí un iPad viejo? Podrías hacer que ejecutara Linux pronto«, e inmediatamente después he pensado en aquel iPad 4 que podría usar para tener Linux en una tablet decente (no como la PineTab, que me perdone PINE64). Me he quedado más tranquilo al ver en qué tablets de la manzana lo están probando.

Porque la cuestión es que hay unos desarrolladores que están trabajando para poder instalar Linux en algunos iPad, más concretamente los que usan los chip A7 y A8 de la manzana. El 4 usaba el A6X, por lo que no me daba. Menos mal. Fue el primer iPad Air el que dio el salto al A7, el primero de los dos que están soportados en estos momentos. Y es que los desarrolladores están instalando Linux en tablets de Apple con procesador A7 y A8.

Linux en el iPad de nativo, nada que ver con Shell

Hasta ahora, lo más cerca que hemos estado de tener Linux en una tablet de los de Cupertino ha sido Shell, es decir, como un escritorio remoto que se puede ejecutar en cualquier aparato. Manjaro lo vendió como una posibilidad, para más tarde dar la información completa que no tenía nada que ver.

Pero de lo que va esta noticia es del trabajo de Konrad Dybcio y quaack723, quienes han trabajado hombro con hombro para conseguir que el kernel Linux 5.18 inicie en un viejo iPad Air 2, el que usaba el A8. El sistema operativo que pretenden instalar es uno basado en Alpine Linux, el por muchos de nosotros conocido postmarketOS. Para que esto sea posible, han usado un exploit llamado Checkm8, que está a nivel de bootrom, es decir, es un fallo de hardware que Apple no podría tapar aunque quisiera. Este tipo de bugs, los de bootrom, son los que hacían que un jailbreak siempre fuera posible en un aparato, por mucho que se actualizara.

postmarketOS, el sistema elegido

Los desarrolladores también dicen que se podrá instalar postmarketOS en cualquier dispositivo con esos procesadores, y los usan también el iPhone 5s y los 6 y 6 Plus.

Todo esto está en sus primeras fases, y yo dudo que ahora mismo sea la mejor opción. Por ejemplo, el iPhone 5s ya no recibe actualizaciones del sistema operativo, pero conozco a gente que lo tiene y las aplicaciones siguen funcionando perfectamente. Será cuando las apps empiecen a dejar de funcionar y cuando todo esto esté más maduro cuando habrá que tomar una decisión. O si nos gusta Linux y tenemos uno de estos aparatos por ahí guardados, quizá sí sea una buena idea. En cualquier caso, Linux nunca deja de sorprendernos, y es capaz de llegar hasta al recoveco más escondido

Imagen: Konrad Cybcio en Twitter.