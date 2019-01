Linux se está transformando en el sistema estándar de los coches

Solo algunas marcas como Cadillac y Tesla Motors usaban Linux para ciertos sistemas en sus coches, pero cada vez son más marcas las que apuestan por el kernel Linux para sus vehículos. De hecho, la Linux Foundation ha apostado muy fuerte por este nuevo sector de los coches conectados creando bajo su paragüas el AGL (Automotive Grade Linux), un proyecto de código abierto para implementar un sistema operativo y framework abierto para los automóviles de todo tipo.

Esto comenzó en 2012 y desde entonces ha progresado mucho, con miembros de la talla de Toyota (y Lexus evidentemente), que es el mayor fabricante de coches a nivel mundial, y otros como Fujitsu, HARMAN, NVIDIA, Renesas, Samsung, Texas Instruments, Nissan, Jaguar Land Rover, DENSO, Mazda, Panasonic, Suzuki, Honda, Amazon, NTT Data, Mercedes Benz, Pioneer, Qualcomm, Mitsubishi Electric, Adobe, ARM, Collabora, Eureka, Hitachi, Hyundai, Intel, LG, NEC, Microchip, Mediatek, SiFive, NXP, Oracle, Sony, Subaru, Toshiba, Synopsys, Qt, Trend Micro, y un larguísimo etc. ¡Ojo! Y que una marca no esté aquí no significa que no colabore o que no lo use, solo que su implicación no es tan grande.

Como sabéis, Linux no ha conquistado el único sector que le queda por dominar, ya que el resto están totalmente dominados por él. Es paradógico que se crease precisamente para el sector que no domina, el escritorio. En cambio, ha arrasado en los servidores, supercomputadoras, embebidos, dispositivos móviles, los nuevos dispositivos del IoT, industria, y otros campos como el que hoy tratamos, el de los vehículos conectados.

Electrodomésticos, televisiones, armas, coches, wearables… lo cierto es que Linux está en todos lados., menos en los ordenadores de sobremesa y portátiles de los usuarios que es donde debería estar. En cambio, en este sentido, solo se obtienen unas cuotas que en función de la estadística que mires oscila entre un 2 y un 4% en los casos más optimistas, y agregando a ChromeOS como tal. Por otro lado, sus competidores como MacOS y Windows, obtienen unas cifras cercanas al 10% y más de un 80% para el de Microsoft.

La cuestión que surge es: ¿realmente es tan vital que Linux domine el PC teniendo todo el poder con el que cuenta Linux? Bueno, dejo esta pregunta para que reflexionéis…

Como he dicho, no solo AGL se está transformando en el sistema de facto en la industria del automóvil, para usarse para los sistemas u ordenadores de abordo, sino que también está presente en los motores y otras partes del coche, ya que los actuales coches usan sistemas de ayudas electrónicas que necesitan de un ordenador que por lo general suele ser un sistema embebido con un microprocesador como el PowerPC para controlar el sistema de control de tracción, sistema de estabilidad, etc.

La extensión de Linux es tal, que tal vez no tengas que preguntarte si tu coche usa Linux o no, sino más bien ¿Cuántos sistemas con Linux tiene mi coche? Uno, dos, tres,… Incluso en los equipos de competición de las categorías más altas del motorsport como es la Fórmula 1 usan Linux. Las centralitas electrónicas (ECU) de los F1 tienen un PowerPC QuadCore, un sitema empotrado con Linux para el control de todos los sensores, volante y telemetría del monoplaza. Esta ECU está fabricada por McLaren Electronics y se ha estandarizado, por lo que la usan todos los equipos.

Esos más de 140 miembros que hemos citado al principio en parte, están ahí para colaborar entre todos y crear un gran AGL en vez de desarrollar por su cuenta cada uno un sistema independiente, lo que resultaría más caro y con un resultado mucho peor. Así, toman la filosofía de la comunidad de código abierto y todos aportan su granito de arena para crear una gran montaña que podremos disfrutar todos en los vehículos del hoy y el mañana.

El resultado de este proyecto, todo ese trabajo conjunto es el UCB (Unified Code Base) representando el 70% del SO completo, es decir, unas fuentes de código abierto unificadas que luego las usarán cada uno de los miembros que lo necesite, realizando las modificaciones oportunas, como agregando ciertas funcionalidades sobre esa base, interfaces diferentes, etc., en función de las necesidades de cada uno.

Aunque la experiencia del usuario final pueda ser diferente en cada uno de los modelos y marcas de vehículos, las bases son las mismas, aportando robustez, seguridad, y rendimiento sin igual. Esto es algo similar a lo que sucede con Android de Google, ellos ponen a disposición de los fabricantes la base, pero cada fabricante como Samsung, Xiaomi, etc., crean una GUI modificada para sus terminales, en cambio, otros como los propios terminales de Google, o los BQ, etc., prefieren usar la interfaz por defecto.

Además, en los ordenadores con AGL de abordo de los coches, también encontraremos una serie de apliacaciones diferentes instaladas según cada fabricante considere. Al ser coches conectados, los nuevos coches que se están vendiendo también ofrecen otros servicios propios o ventajas que tendrán que ser implementadas e integradas con AGL para que tengan soporte en los modelos de coche.

Por ejemplo, la marca sueca Volvo, usa para sus coches el llamado Sensus Connect y Care by Volvo. El primero está basado en Linux, por supuesto, y ofrece un ordenador de abordo inteligente con multitud de opciones tanto para la conducción como para el entretenimiento, como por ejemplo escuchar tu música favorita con la app Spotify que también nació en Suecia, una conexión total con nuestros dispositivos móviles que llevemos, etc.

Además, mediante un SoC basado en x86 (Intel Atom), los modelos Volvo XC40 han conseguido dar un paso más y ser los primeros coches de nueva generación en salir a la venta con un sistema llamado IVI (In-Vehicle-Infotainment) que resulta de la alianza de la firma nórdica con Google, siendo pionero en el mercado en este sentido y mostrando el potencial que Linux puede aportar en el sector de la automoción.

Este tipo de sistemas supone tener en el coche asistentes con IA con los que el conductor puede interactuar usando recnocimiento de voz, conexión con la nube, apps para el entretenimiento, conectividad como si estuviésemos con nuestro smartphone, tablet o PC, GPS con los mapas nativos de Google, sistemas ADAS (Advanced Driver Assistance System) para ayudar a prevenir accidentes, información relevante para los pasajeros, y mucho más que está por llegar… ¡Toda una enorme infrastructura que funciona gracias a Linux!