Linux 7.3 se ha colocado en el centro de la actualidad para quienes siguen el desarrollo del sistema operativo. Los reportes recogidos situaron su puesta de largo estable en torno al 18 de octubre, aunque las consultas a los repositorios no siempre reflejaban el mismo estado: algunas páginas seguían mostrando 7.2.11 como última estable y 7.3-rc7 en la rama principal. Ahora, en kernel.org ya aparece Linux 7.3 como última estable, por lo que el lanzamiento es oficial..

El interés de Linux 7.3 está en un paquete de cambios que afecta al rendimiento y a la compatibilidad. La parte más repetida en las fuentes consultadas es la apuesta por mejorar las operaciones de entrada y salida, un terreno que influye en pruebas sintéticas, bases de datos y tareas que mueven grandes volúmenes de datos. A eso se suman ajustes en Btrfs, preparación para plataformas AMD y Apple, aportaciones relacionadas con gráficas y dispositivos de juego, y una corrección de última hora para ciertos SSD Samsung.

Rendimiento de E/S y Btrfs en Linux 7.3

Las operaciones de lectura y escritura rindan mejor en sistemas modernos. Esa labor se dejó notar en pruebas sintéticas y en bases de datos, aunque los propios análisis evitaron convertir los resultados en una promesa universal: el efecto depende de la carga y del equipo. En Btrfs también se recogieron avances, pero sin cifras concretas ni una lista cerrada de operaciones beneficiadas, así que conviene hablar de mejoras reportadas y no de una aceleración garantizada para cualquier uso.

La lectura técnica es que Linux 7.3 refuerza la comunicación entre el hardware y el software que solicita datos. No se trata solo de un número en una tabla: una versión más reciente del kernel puede cambiar la forma en que se gestionan colas, interrupciones y accesos al almacenamiento. Aun así, los resultados deben validarse en cada entorno, porque un servidor de bases de datos, una estación de trabajo y un equipo doméstico no se comportan igual aunque compartan kernel.

Hardware: AMD Zen 6, Apple M3 y gráficas

Entre las novedades para hardware futuro aparece la preparación para AMD Zen 6. El trabajo mencionado incluye la identificación de un tipo de núcleo de bajo consumo y ajustes en AMD HSMP y otros controladores de plataforma. Es importante separar preparación de software de disponibilidad comercial: que el kernel incluya soporte inicial no significa que esos procesadores estén ya en tiendas ni que funcionen con todas sus funciones en cualquier placa.

En el terreno de Apple, Linux 7.3 suma una adaptación inicial para M3 Pro, M3 Max y M3 Ultra, como continuación del trabajo hecho para el M3 básico en Linux 7.2. Las fuentes lo describen como una fase temprana, todavía no lista para usuarios finales>. Por eso su presencia en el kernel señala una labor de bring-up en curso, no una recomendación para instalar Linux en esos equipos esperando una compatibilidad completa.

La parte gráfica y de juego recibió aportaciones vinculadas a Valve. Timur Kristóf, integrante del equipo de gráficos de Linux de Valve, trabajó en soporte para modificadores de formato DRM en GPU AMD de generaciones anteriores y en una recuperación más robusta tras un reinicio de la GPU. También se citan cambios para gestionar mejor la vRAM en sistemas con poca memoria de vídeo, además de soporte inicial para el Steam Controller de 2026 y un controlador para el gamepad MSI Claw. Son avances de compatibilidad, no una garantía de rendimiento en todos los juegos.

Samsung 990 PRO y 990 EVO Plus mejoran con Linux 7.3

Uno de los asuntos más concretos del lanzamiento afecta a los SSD NVMe Samsung 990 PRO y 990 EVO Plus. Determinadas versiones de firmware anunciaban Immediate Readiness, una capacidad que debería indicar que el dispositivo está listo casi al instante, pero no siempre la cumplían. Cuando el kernel confiaba en esa declaración, podían aparecer problemas de configuración tras un FLR y fallos al pasar la unidad a una máquina virtual mediante VFIO.

En el caso del 990 PRO, identificado como 144d:a80c, la unidad podía tardar hasta 7 milisegundos en responder después del FLR; con el firmware 8B2QJXD7 el comportamiento parecía correcto, mientras que versiones anteriores como 1B2QJXD7 no respondían igual. Para el 990 EVO Plus, 144d:a80d, se apuntó a un posible problema similar con el firmware 2B2QKXG7. El kernel no puede leer la versión de firmware en ese punto del proceso, lo que complica la detección automática del caso.

La corrección aplicada en Linux 7.3 pasa por dejar de dar por buena esa promesa sin comprobaciones. El parche no convierte estos discos en dispositivos distintos por arte de magia, sino que evita que el sistema actúe con una confianza excesiva. En virtualización, estaciones de trabajo y equipos que encadenan tareas largas, la estabilidad del acceso directo al disco importa más que una cifra llamativa en un anuncio. Por eso la medida se entiende como una corrección práctica: si el firmware promete estar listo, el kernel quiere hechos verificables.

Pruebas comparativas y lectura práctica

Hay comparativas en las que Linux 7.3 Git aparecía por delante de Linux 7.2 en la mayoría de las pruebas realizadas sobre una estación con AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX, un procesador de 96 núcleos y 192 hilos. Los ensayos incluyeron lectura aleatoria con IO_uring y bloques de 4 KB, PostgreSQL, MariaDB, TigerBeetle, pruebas de red, compilación del kernel y cargas de inteligencia artificial ejecutadas en CPU, entre ellas Lemonade. Esa batería ayuda a entender el alcance, pero no convierte los resultados en una regla general para cualquier ordenador.

Las conclusiones que acompañan a esas pruebas son prudentes: se habla de mejoras pequeñas, sutiles o incrementales, no de un salto enorme. En tareas de almacenamiento, bases de datos y compilación, los resultados favorecían a la versión 7.3 dentro de las condiciones descritas. En cambio, una prueba de OpenVINO aparecía con dos pies distintos y no permitía atribuir un ganador único, lo que refuerza la idea de que conviene mirar el conjunto y no quedarse con un solo dato.

A efectos prácticos, Linux 7.3 no llega como una varita mágica que vaya a cambiar todos los equipos. Las mejoras de E/S y los resultados comparativos dependen de la carga, del hardware y de la configuración; además, la disponibilidad final en distribuciones concretas puede variar. Quienes administren servidores o estaciones de trabajo deberían revisar las notas de su distribución antes de actualizar, sobre todo si usan SSD Samsung de las familias citadas o virtualización con acceso directo al disco.

El balance deja una versión con varios frentes claros: por un lado, mejoras de entrada y salida que los análisis sitúan por delante de 7.2 en varias cargas; por otro, preparación para hardware próximo, aportaciones gráficas y correcciones para los Samsung 990 PRO y 990 EVO Plus que evitan confiar en un Immediate Readiness mal implementado.