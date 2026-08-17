Linus Torvalds ha lanzado oficialmente el kernel Linux 7.2 como versión estable, después de un ciclo de desarrollo especialmente intenso marcado por la influencia de las herramientas de inteligencia artificial en la revisión del código. Esta nueva versión llega con una serie de mejoras de rendimiento, nuevas funciones y un buen puñado de correcciones que afectan a múltiples subsistemas. El anuncio se produjo en la lista de correo del kernel, donde Torvalds destacó que, aunque la última semana fue más movida de lo deseado, no había razón para retrasar la publicación.

Linux 7.2 se convierte así en la base para futuras distribuciones como Ubuntu 26.10, y también llegará a Ubuntu 26.04 LTS como kernel de habilitación de hardware. Los desarrolladores ya han confirmado que el kernel estará disponible en los repositorios de las principales distros en las próximas semanas, y los usuarios más aventureros pueden probarlo ya mediante los paquetes mainline de Ubuntu.

Novedades destacadas de Linux 7.2

Entre las características más llamativas de Linux 7.2 se encuentra Cache Aware Scheduling, una funcionalidad que promete optimizar la planificación de tareas en sistemas con múltiples dominios de caché de último nivel. También se ha incorporado el protocolo USB4STREAM, desarrollado por Intel, que permite transferencias de datos de alta velocidad entre dispositivos USB4 y Thunderbolt. En el apartado gráfico, destaca el soporte inicial para AMDGPU HDMI 2.1 FRL, aunque viene desactivado por defecto, y se han añadido mejoras en los drivers de hardware tanto de Intel como de AMD, incluyendo preparación para los procesadores AMD Zen 6 y soporte básico para los chips Apple M3.

Otra adición relevante es el driver ISP4 para las cámaras web de portátiles AMD, que llevaba tiempo en desarrollo. En el ámbito del audio, se han incluido correcciones para que el micrófono interno de los portátiles HyperX OMEN Gaming 16-ap1xxx funcione correctamente, así como un ajuste para el headset SteelSeries Arctis Nova 5. Además, se ha habilitado la captura HDMI-In para las futuras plataformas Intel Nova Lake, un avance que los creadores de contenido agradecerán.

Rendimiento y mejoras en Linux 7.2

En cuanto al rendimiento, las pruebas realizadas en plataformas Intel Xeon 600 y AMD EPYC Turin muestran mejoras claras en las operaciones de I/O de almacenamiento, especialmente en lecturas y escrituras secuenciales, así como en escrituras aleatorias. El rendimiento de polling, medido con Stress-NG, ha mejorado varias veces en comparación con versiones anteriores, un resultado consistente con lo visto en procesadores Threadripper y EPYC. Sin embargo, los workloads de bases de datos como ClickHouse, memcached y PostgreSQL apenas han notado cambios, y en algunos casos el rendimiento es prácticamente plano.

En el lado negativo, se ha detectado una regresión en el rendimiento de futex en Stress-NG, algo que también se observó en plataformas AMD. Para los usuarios de gráficas NVIDIA con el driver Nouveau, no hay mejoras significativas, salvo una pequeña ganancia en VKMark con Linux 7.1. En redes, solo se aprecia una mejora en la latencia ping-pong con Sockperf. En contraste, en la plataforma Panther Lake de Intel (Framework Laptop 13 Pro), Linux 7.1 y 7.2 ofrecen mejoras consistentes en navegación web, compilación de código, PyTorch y cargas creativas, además de reducir el consumo de energía de la SoC de 14 a 12 vatios en benchmarks de navegador.

Un ciclo marcado por la IA

El ciclo de desarrollo de Linux 7.2 ha estado fuertemente influenciado por el uso de herramientas de inteligencia artificial y grandes modelos de lenguaje (LLM) para la revisión del código. Según Torvalds, el volumen de parches y correcciones ha aumentado notablemente porque estas herramientas escanean el código de forma continua y detectan errores que los revisores humanos habían pasado por alto durante años. En la séptima candidata a versión final (rc7), se incorporaron más de 400 correcciones firmadas por más de 230 contribuyentes, un número inusualmente alto para una semana antes del lanzamiento estable.

Uno de los hallazgos más destacados fue una condición de carrera en el subsistema de memoria ptdump, que llevaba ocho años sin detectarse y podía provocar un use-after-free. El error fue señalado por el fuzzer Syzbot de Google en junio, y la corrección inicial se realizó con ayuda de Claude Opus 4.8, aunque luego fue reelaborada por el mantenedor Lorenzo Stoakes. Esta corrección se ha incluido en rc7 y se espera que se retroporte a las ramas estables. Torvalds ha defendido el uso de la IA en el proyecto, afirmando que «Linux no es uno de esos proyectos anti-IA» y que es una herramienta útil, aunque también ha reconocido que los informes duplicados generados por IA han saturado la lista de seguridad privada del kernel.

Últimos retoques y correcciones

En la última semana del ciclo, se han fusionado varios parches de última hora. Entre ellos, destaca la reversión del programador DRM FIFO, que se había cambiado a un nuevo modo «justo» pero que provocó una regresión, por lo que se ha vuelto al esquema anterior. También se ha añadido la opción de arranque tlbi=ipi para controlar la invalidación de TLB, y se han incluido numerosas correcciones menores en drivers, red y arquitecturas. Además, se ha eliminado el driver Moxa Intellio de 1999, que ya no era necesario, y se ha restaurado la infraestructura de fixup de Btrfs para evitar pérdidas silenciosas de datos.

En el apartado de sonido, se han añadido quirks para el micrófono del HyperX OMEN Gaming Laptop 16-ap1xxx y para el SteelSeries Arctis Nova 5, que no funcionaba correctamente con los kernels recientes. También se ha habilitado la captura HDMI-In para Intel Nova Lake, un avance que los creadores de contenido agradecerán. Todas estas correcciones se han incluido en la versión final, que ya está disponible para su descarga.

Con la publicación de Linux 7.2, el kernel se consolida como una de las piezas más importantes del ecosistema de software libre, y su adopción en distribuciones como Ubuntu 26.10 garantiza que los usuarios de escritorio y servidores podrán disfrutar de estas mejoras en los próximos meses. Aunque el ciclo ha sido agitado, el resultado es un kernel más robusto y con un rendimiento mejorado en áreas clave, especialmente en almacenamiento y polling. La influencia de la IA en el desarrollo del kernel parece que ha llegado para quedarse, y los mantenedores tendrán que adaptarse a este nuevo flujo de trabajo.