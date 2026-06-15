Tras un periodo de pruebas que ha mantenido en vilo a la comunidad tecnológica, el equipo de Linus Torvalds ha dado luz verde a la versión estable de Linux 7.1. Este lanzamiento no es una simple actualización de mantenimiento, sino que representa un cambio de filosofía en el desarrollo del núcleo, centrándose en una limpieza profunda de componentes que ya no tienen sitio en la informática moderna. La intención es clara: dejar atrás el lastre del pasado para que el sistema sea mucho más ágil en los equipos que utilizamos hoy en día.

Curiosamente, este lanzamiento ha llegado un poco antes de lo previsto por motivos puramente logísticos del propio Torvalds, quien adelantó el anuncio para evitar que coincidiera con sus desplazamientos personales. A pesar de las prisas de última hora, nos encontramos ante un software muy sólido que, si bien no revoluciona la interfaz de usuario (algo que no es tarea del kernel), sí que va a suponer un antes y un después para quienes manejamos hardware actual o necesitamos que nuestro equipo se entienda mejor con otros sistemas operativos.

Linux 7.1 y un soporte para NTFS a la altura de los tiempos

Uno de los puntos que más va a agradecer el usuario de a pie es la integración de un nuevo controlador nativo para el sistema de archivos NTFS. Hasta ahora, la compatibilidad con los discos formateados en Windows era, por decirlo suavemente, un poco irregular y dependía de soluciones externas que no siempre daban la talla en rendimiento. Con la llegada de Linux 7.1, la lectura y escritura en unidades NTFS se vuelve mucho más fiable y rápida, algo fundamental para quienes comparten archivos entre sistemas o utilizan discos duros externos de gran capacidad en su día a día.

Linux 7.1 prepara el terreno para los procesadores del futuro

En el ámbito del hardware puro, esta versión viene con los deberes hechos para las próximas hornadas de silicio que veremos en las tiendas europeas. Se ha añadido soporte temprano para la arquitectura AMD Zen 6 y las gráficas Intel Nova Lake, asegurando que cuando estos componentes lleguen al mercado, el sistema ya sepa cómo sacarles partido desde el minuto uno, siguiendo la estela de cómo AMD Zen 3 llegó al kernel Linux en su momento. Además, los usuarios de portátiles modernos, como los populares Lenovo Yoga o los MacBook con procesadores Apple Silicon, notarán mejoras específicas en la gestión de la batería y el control de los ventiladores, lo que alarga la vida útil de estos dispositivos.

El fin de una era para el hardware más veterano

No todo es añadir funciones; también ha llegado el momento de decir adiós. Linux 7.1 marca el inicio del fin para el soporte de los procesadores Intel i486. Aunque nos duela un poco por la nostalgia, mantener el código para chips con más de tres décadas a sus espaldas complicaba innecesariamente el mantenimiento del kernel. Junto a este recorte, se han eliminado drivers de red antiguos y protocolos que ya nadie usa, como el soporte para dispositivos ISDN o los viejos ratones de bus, logrando que el núcleo sea un poco más ligero y menos vulnerable a fallos de seguridad.

El curioso impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo

Un detalle que ha dado mucho que hablar en los foros especializados es cómo la inteligencia artificial ha empezado a condicionar la forma en que se construye el kernel. Torvalds ha mencionado que este ciclo ha sido especialmente movido debido a un aluvión de informes de errores generados por IA, muchos de los cuales resultaron ser simples falsas alarmas que solo generaban ruido. Por ello, se han incluido nuevas directrices en la documentación oficial para que el uso de estas herramientas sea responsable y no sature a los desarrolladores humanos que, al final del día, son quienes garantizan que todo funcione.

Este nuevo núcleo se asienta como una base fundamental para las próximas versiones de las distribuciones que solemos usar en España, como Ubuntu o Fedora, ofreciendo un sistema mucho más robusto en redes al integrar IPv6 directamente en su pila principal. Aunque no es obligatorio saltar a esta versión si tu equipo actual funciona perfectamente, aquellos que trabajen en entornos profesionales, gestionen servidores o simplemente quieran trastear con lo último de lo último, encontrarán en Linux 7.1 una herramienta que equilibra de forma magistral la innovación con la limpieza necesaria para seguir siendo el rey del código abierto.