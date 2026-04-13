La llegada de Linux 7.0 marca un nuevo hito en la evolución del kernel, pero no tanto por el número redondo como por la suma de cambios que incorpora. Linus Torvalds ha confirmado la disponibilidad de esta versión estable tras un ciclo de desarrollo intenso, con muchas correcciones pequeñas, pruebas masivas y una clara orientación a la estabilidad y al hardware de nueva generación.

Aunque Torvalds insiste en que los saltos de numeración no responden a un gran «mega‑cambio» concreto, Linux 7.0 se ha convertido de facto en el pilar sobre el que se apoyarán distribuciones clave como Ubuntu 26.04 LTS y muchas rolling release populares. Entre sus grandes bazas destacan un planificador de tareas más inteligente, mejoras profundas en memoria y swap, el aterrizaje definitivo de Rust en el núcleo y un soporte reforzado para CPUs, GPUs y NPUs que todavía ni siquiera han llegado al mercado.

Por qué ahora se llama Linux 7.0 y no 6.20

La decisión de saltar a la rama 7.x tiene más que ver con organización interna que con marketing. Torvalds sigue su costumbre de reiniciar el contador cuando una serie alcanza la versión x.19, para evitar numeraciones largas y confusas. En este caso, tras Linux 6.19, el siguiente paso natural era 7.0.

Durante las semanas previas, las versiones candidatas (release candidates) mostraron una actividad inusualmente alta. Este volumen de commits no significaba un aluvión de novedades de última hora, sino más bien que la comunidad estaba puliendo un gran número de fallos menores. Hubo momentos de inquietud, sobre todo en las RC2 y RC3, que Torvalds calificó entre las más grandes en mucho tiempo, pero finalmente el desarrollo se mantuvo en la hoja de ruta planeada.

En la última semana antes del lanzamiento, el patrón se mantuvo: «muchos pequeños arreglos» que parecían benignos. Torvalds señaló además un cambio de contexto interesante: el uso de herramientas de inteligencia artificial para encontrar casos extremos y errores sutiles empieza a ser algo habitual en el ciclo de desarrollo, hasta el punto de que podría convertirse en la nueva normalidad.

Calendario y llegada de Linux 7.0 a las distribuciones

El ciclo de desarrollo de Linux 7.0 ha seguido el esquema habitual de unas diez semanas entre el primer release candidate (7.0‑rc1) y la versión final. En paralelo, se manejaban estimaciones para una fecha de lanzamiento en torno al 12 de abril, con cierto margen si era necesario añadir una RC extra. Finalmente, la publicación estable se ha producido dentro de esas previsiones, sin retrasos relevantes a pesar de unas RC algo agitadas.

Para quienes usan distribuciones de actualización continua (rolling release) como Arch Linux o similares, el nuevo kernel llegará a los repositorios oficiales con rapidez tras la etiqueta estable. En el extremo opuesto, en entornos más conservadores como Debian estable o derivados, la actualización a 7.0 puede tardar bastante más o directamente no llegar, dependiendo de las políticas de cada proyecto.

Ubuntu 26.04 LTS se lanzará directamente con Linux 7.0 como base, mientras que Ubuntu 24.04 LTS recibirá este kernel vía backport en una actualización prevista para julio, probablemente la última gran versión de kernel que Canonical ofrezca a esa edición. En cambio, usuarios de otras versiones intermedias como 25.10 no verán 7.0 de forma estándar y tendrán que recurrir, si lo desean, a paquetes del mainline PPA, a DEB externos o a la compilación manual, con las implicaciones de soporte que eso conlleva.

La mayoría de distribuciones que se emplean en administraciones, centros educativos y empresas tienden a priorizar versiones LTS y kernels con soporte extendido. Linux 7.0 no es una edición de larga duración, de modo que en servidores críticos y sistemas de producción de organismos públicos será habitual seguir anclados en ramas 6.x soportadas hasta 2028, mientras que 7.0 se irá abriendo paso sobre todo en estaciones de trabajo, laboratorios, despliegues de prueba y entornos donde se necesite un soporte temprano para nuevo hardware.

Un planificador de tareas más fino: adiós a parte del micro‑stutter

Uno de los cambios que más pueden percibir los usuarios en el día a día es la revisión del planificador de tareas del kernel. Desde hace años, ciertos escenarios acusaban pequeños tirones (micro‑stutter) cuando una tarea crítica perdía el control del procesador en un momento delicado, por ejemplo, al compilar, jugar o ejecutar cargas de trabajo con picos intensos.

Con Linux 7.0 se introduce la denominada Time Slice Extension (TSE), un mecanismo que permite que las tareas consideradas relevantes dispongan de un poco más de tiempo de CPU antes de ser interrumpidas. Esta concesión adicional de milisegundos reduce las interrupciones inoportunas sin comprometer la equidad global entre procesos, algo especialmente interesante en equipos de escritorio, portátiles y estaciones de trabajo donde se combinan aplicaciones interactivas con cargas de fondo.

La mejora del planificador no llega sola: la gestión de memoria también se ha afinado de forma notable. El kernel reparte y recupera memoria de manera más inteligente y se han eliminado cuellos de botella que afectaban al rendimiento bajo presión. Esto se nota tanto en sistemas con mucha RAM, donde las colas se gestionan mejor, como en equipos más modestos, donde el uso de swap y zram adquiere especial relevancia.

Memoria, swap y zram: más rendimiento con la casa llena

Linux 7.0 continúa el trabajo iniciado en versiones 6.18 y 6.19 para aumentar la eficiencia del subsistema de swap. En una primera fase se había mejorado el rendimiento bajo presión de memoria; ahora se optimiza la lectura de datos de vuelta desde swap a RAM cuando esta está saturada.

Las pruebas con cargas donde múltiples procesos comparten las mismas páginas intercambiadas, como configuraciones de Redis con persistencia, han mostrado mejoras de hasta un 20 % en el rendimiento. En entornos de escritorio las ganancias son más discretas, pero los resultados tienden a ser iguales o mejores frente a la línea base anterior, sin penalizaciones aparentes.

Una novedad relevante para muchos portátiles y dispositivos de gama media es que el kernel puede escribir directamente datos comprimidos de zram al disco cuando la memoria se llena, sin necesidad de descomprimirlos antes. Este cambio reduce trabajo extra y mejora la eficiencia en sistemas que combinan zram con swap en disco, algo habitual en distribuciones que se usan mucho en equipos antiguos o de bajo coste.

Rust se queda: seguridad y nuevos drivers en Linux 7.0

Uno de los titulares técnicos de este lanzamiento es que el lenguaje Rust deja de ser un experimento y pasa a ser un ciudadano de pleno derecho dentro del kernel. Lo que empezó en 2022 como una prueba limitada se consolida ahora como parte estable del código, con el beneplácito de Linus Torvalds y el trabajo continuado del proyecto Rust‑for‑Linux, liderado por desarrolladores como Miguel Ojeda.

Esto no significa que C vaya a desaparecer del núcleo. C seguirá siendo el lenguaje predominante en la inmensa mayoría de subsistemas, pero a partir de Linux 7.0 se abre la puerta a que nuevos drivers y componentes se escriban directamente en Rust. El objetivo es reducir las vulnerabilidades relacionadas con gestión de memoria, que según estimaciones internas representan alrededor del 70 % de los fallos de seguridad graves.

Rust aporta garantías estructurales contra errores típicos como accesos fuera de rango, dobles liberaciones o uso de punteros colgantes. Para la industria que depende de Linux en sectores como banca, telecomunicaciones, administración o sanidad, este movimiento supone un refuerzo de la seguridad de base, algo especialmente valioso ahora que la normativa comunitaria es cada vez más exigente en materia de ciberseguridad.

Sistemas de ficheros: XFS que se repara solo, EXT4 y NTFS3 más rápidos

El terreno del almacenamiento también recibe atención importante. Una de las incorporaciones más llamativas es la capacidad de «auto‑sanación» del sistema de ficheros XFS. A través de un nuevo demonio, xfs_healer, gestionado por systemd, el sistema monitoriza errores de metadatos y fallos de I/O en tiempo real y puede iniciar reparaciones automáticas sin necesidad de desmontar el volumen.

Esta funcionalidad se apoya en un nuevo marco genérico de reporte de errores de sistemas de ficheros, que unifica cómo el kernel comunica corrupciones de metadatos y problemas de I/O hacia espacio de usuario mediante fsnotify. Hasta ahora, cada filesystem tenía sus propios mecanismos, cuando los tenía, lo que complicaba la monitorización centralizada y la reacción automatizada.

EXT4, el sistema de ficheros por defecto en muchas distribuciones como Ubuntu, mejora la escritura concurrente con I/O directo. Los cambios retrasan la división de extents no escritos hasta que se completa la operación y evitan invalidaciones de caché innecesarias, lo que beneficia escenarios en los que múltiples procesos escriben simultáneamente, como herramientas de copia de seguridad, sistemas de compilación o gestores de descargas.

Para quienes conviven con particiones Windows o discos externos, el driver NTFS3 recibe una actualización sustancial: se añade asignación diferida para mejorar rendimiento, operaciones basadas en iomap y un readahead más eficiente en escaneos de directorios grandes. En exFAT se han afinado las lecturas multi‑cluster, con mejoras de rendimiento especialmente en medios con clusters pequeños, como ciertas tarjetas SD y USB de capacidad modesta.

Rendimiento general: procesos, ficheros y latencia

Más allá de cambios visibles, Linux 7.0 introduce mejoras internas en la creación y destrucción de procesos, así como en operaciones de apertura y cierre de archivos. Benchmarks específicos muestran que la asignación de PIDs es ahora entre un 10 y un 16 % más rápida, mientras que las operaciones de open/close pueden ser entre un 4 y un 16 % más ágiles en máquinas con varios núcleos.

En el plano de la seguridad, se añade filtrado BPF para io_uring, lo que permite sandboxear operaciones que antes muchos administradores preferían directamente desactivar por precaución. De esta forma se mantiene la ganancia de rendimiento de io_uring, pero con la posibilidad de controlar de forma fina qué se puede hacer y cómo, algo valorado en centros de datos y nubes privadas.

El kernel también aprovecha este salto para retirar características históricas con poco sentido en el parque actual, como laptop_mode, un mecanismo de ahorro energético para discos duros mecánicos que venía de la época del kernel 2.6. Con el dominio de los SSD en portátiles y la complejidad que añadía al código de memoria y escritura, los desarrolladores han decidido que ya no compensa mantenerlo.

Soporte para hardware actual y futuro: Intel Nova Lake, AMD Zen 6 y más

Uno de los focos de Linux 7.0 es preparar el terreno para arquitecturas de CPU y GPU que llegarán al mercado en los próximos años. En el lado de Intel, el kernel incorpora soporte base para las futuras CPUs Nova Lake, incluidas variantes de sobremesa y configuraciones con diferentes números de núcleos, así como trabajo adicional en aceleradores Crescent Island.

En procesadores Intel modernos (décima generación en adelante), el kernel activa por defecto el modo automático para Intel TSX (Transactional Synchronization Extensions). Esta tecnología, que en su día se deshabilitó de forma masiva por vulnerabilidades como TSX Asynchronous Abort, se reactiva ahora en chips que no son vulnerables y se mantiene desactivada en los afectados, gracias a una lógica de autodetección. El resultado es un potencial aumento de rendimiento en cargas multihilo que puedan aprovechar TSX, sin comprometer la seguridad.

Del lado de AMD, Linux 7.0 incluye soporte de eventos de rendimiento y métricas para la futura generación Zen 6, abarcando contadores relacionados con predicción de saltos, actividad de cachés L1 y L2, TLB y eventos uncore como la actividad del controlador de memoria. Aunque el usuario final no verá cambios inmediatos, estos datos son valiosos para desarrolladores y administradores que preparan software y plataformas para cuando los nuevos procesadores salgan al mercado.

En virtualización, KVM suma soporte para AMD ERAPS (Enhanced Return Address Predictor Security), una característica de seguridad de Zen 5 que amplía la profundidad del Return Stack Buffer en entornos de máquina virtual. Esto permite que las VMs se beneficien de las mismas protecciones y prestaciones de predicción de retorno que el sistema anfitrión.

Gráficos, NPU y vídeo: GPUs preparadas y más eficiencia en IA gracias a Linux 7.0

En el apartado gráfico, Linux 7.0 sigue ampliando el alcance de los drivers libres. El driver amdgpu continúa incorporando bloques de IP para GPUs basadas en RDNA 3.5 y posibles sucesores RDNA 4, sembrando el terreno para futuras tarjetas que aún no se han anunciado oficialmente. También se intuye una integración más profunda entre GPU y NPU en próximas generaciones de hardware Radeon, aunque por ahora sin detalles públicos.

Para los usuarios de GPUs Intel Arc y gráficas integradas Xe, el nuevo kernel expone mucha más telemetría térmica a través de HWMON: ya no sólo se ve la temperatura general de la GPU, sino también límites de apagado, valores críticos y máximos, así como lecturas del controlador de memoria, del enlace PCIe e incluso de canales de VRAM individuales. Esto mejora el control de temperatura y el diagnóstico, especialmente útil para equipos de sobremesa y portátiles de gama alta que empiezan a venderse con estas GPUs.

En el mundo NVIDIA, el driver NVK de código abierto para GPUs recientes recupera el soporte de páginas grandes, lo que supone mejoras de rendimiento en determinadas cargas 3D y de cómputo que puedan aprovechar ese tamaño de página.

Más allá del GPU puro, Linux 7.0 introduce un subsistema de aceleración computacional renovado para hablar directamente con las NPUs. Esto permite que tareas de inteligencia artificial se ejecuten en la NPU sin intermediarios adicionales, con beneficios importantes: se reduce el consumo de batería hasta en un 80 % frente a ejecutar las mismas tareas en la CPU y, al ganar eficiencia, más aplicaciones podrán realizar inferencias en local sin depender tanto de la nube. Para usuarios y organizaciones preocupadas por la soberanía de los datos, procesar modelos de IA en el propio dispositivo es una ventaja clara.

Portátiles, periféricos y nuevas teclas para la era de la IA

En equipos portátiles, muchos cambios pueden pasar inadvertidos pero marcan la diferencia en el día a día. El driver ASUS WMI mejora el control de brillo, retroiluminación y efectos RGB en gamas como ROG y TUF, e incluye soporte para atajos como la tecla Fn + F5 de control de ventiladores en algunos modelos. El driver HP WMI suma control manual de ventiladores en portátiles HP Victus y resuelve pequeños problemas como el LED de muteo de audio en el Victus 16, que no se actualizaba correctamente.

Los portátiles y consolas portátiles de Lenovo, como la familia Legion y dispositivos tipo Legion Go, exponen más sensores de hardware a herramientas de monitorización gracias a mejoras en el driver Lenovo WMI, lo que facilita vigilar temperaturas y velocidades de ventilador desde Linux. Para marcas como TUXEDO, el kernel añade la posibilidad de gestionar el cTGP (Total Graphics Power configurable) en algunos modelos InfinityBook Gen7 con GPU NVIDIA serie 3000, aunque de momento a través de atributos sysfs y no de interfaces gráficas.

Entre los periféricos curiosos que ganan soporte destacan los mandos Bluetooth de Rock Band 4 para PS4 y PS5, que ahora funcionan directamente en Linux, y el teclado inalámbrico de carga solar Logitech K980, totalmente soportado a través de Bluetooth. También se añaden nuevos códigos HID relacionados con teclas de interacción con agentes de IA, anticipando portátiles con botones específicos para asistentes inteligentes y funciones de IA integradas.

Arquitecturas y plataformas: ARM, RISC‑V, Loongson y más

Linux 7.0 continúa ampliando el espectro de arquitecturas soportadas. Esta versión refuerza el soporte para plataformas ARM, RISC‑V y Loongson, así como para procesadores veteranos como SPARC o DEC Alpha, que siguen recibiendo actualizaciones puntuales gracias a una comunidad muy fiel.

En el caso de RISC‑V, el kernel gana soporte para mecanismos de integridad de flujo de control en espacio de usuario (CFI), una pieza importante para endurecer la seguridad de software en esta arquitectura emergente. También se sigue avanzando en la integración de SoCs concretos como el SpacemiT K3 RVA23 y en el soporte para nuevas especificaciones de conectividad inalámbrica como WiFi 8 (Ultra High Reliability), que empieza a perfilarse en la pila de red aunque aún falten años para su despliegue masivo.

En el ámbito ARM, además de los SoCs Rockchip ya mencionados, continúan los esfuerzos por mejorar la experiencia en dispositivos con Qualcomm Snapdragon, incluidos los nuevos chips orientados a portátiles como Snapdragon X Elite y X2 Elite. En 7.0 se han integrado nuevos elementos de PHY y otros bloques de soporte, pero el propio ecosistema reconoce que todavía queda camino para alcanzar una experiencia totalmente pulida en portátiles ARM con Linux.

Seguridad del kernel y criptografía post‑cuántica

La seguridad sigue siendo un eje central. Además de las ventajas indirectas de Rust, Linux 7.0 introduce cambios en la infraestructura criptográfica y en la gestión de firmas de módulos. Una de las decisiones más relevantes es la retirada de SHA‑1 como algoritmo de firma para módulos del kernel, sustituyéndolo por esquemas basados en ML‑DSA, considerados más robustos frente a ataques de nueva generación y alineados con la transición hacia criptografía post‑cuántica.

Durante la fase final del desarrollo, los mantenedores también han resuelto vulnerabilidades concretas que podían haber retrasado el lanzamiento. Entre ellas, errores de hardware espurios detectados en CPUs AMD Zen 3 y un acceso fuera de límites en el código de certificados X.509 que podía ser disparado por usuarios sin privilegios y que llevaba presente en el kernel principal desde hacía tres años.

En paralelo, la documentación de seguridad del kernel, en concreto el archivo security-bugs.rst, se ha actualizado para guiar mejor a las herramientas de IA que envían informes automáticos y a los usuarios humanos que reportan fallos. El objetivo es reducir el ruido y centrarse en reportes con información realmente útil, dado que el volumen de notificaciones se ha disparado al mejorar las herramientas automatizadas.

Linux 7.0 en la nube y la protección de datos

En entornos de cloud, donde Linux sigue siendo dominante, esta versión refuerza el aislamiento de máquinas virtuales y la protección de datos en tránsito y en reposo. Un foco clave son los enclaves de memoria cifrados y la mejora de las técnicas de aislamiento, pensadas para que incluso personal con privilegios elevados en la infraestructura no pueda inspeccionar datos sensibles de los clientes.

Grandes proveedores internacionales como Meta o Amazon, que mantienen un peso significativo en centros de datos, demandan mecanismos que permitan que los datos sean invisibles incluso para administradores. Linux 7.0 avanza en esa dirección mediante mejores herramientas de aislamiento y cifrado, lo que, combinado con el auto‑sanado de XFS y la estandarización del reporte de errores de I/O, ofrece una base más sólida para servicios financieros, sanitarios o gubernamentales desplegados en nubes públicas y privadas.

En conjunto, Linux 7.0 se presenta como una versión que, sin venderse como revolución, consolida muchas líneas de trabajo iniciadas en la serie 6.x y prepara el ecosistema para la próxima década de hardware y servicios. Desde el escritorio hasta la nube, pasando por portátiles, servidores y dispositivos embebidos, este kernel refuerza la estabilidad, afina el rendimiento en memoria y almacenamiento, acerca la IA al dispositivo con menos consumo y refuerza la seguridad tanto a nivel de lenguaje como de criptografía y aislamiento. No es una edición de soporte extendido, pero sí un punto de referencia claro para medir hacia dónde se dirige el desarrollo del núcleo de Linux.