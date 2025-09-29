Tal y como se esperaba la semana pasada tras la entrega de una séptima RC en tan buena forma, Linus Torvalds ha lanzado hace unas horas la versión estable de Linux 6.17. Es una actualización más, en el sentido de que se va mejorando el soporte para diferentes componentes, pero en esta ocasión nos beneficia especialmente en los gráficos.

Linux 6.17 también ha ido dando pasos en dirección a la integración de código Rust, pero según las noticias más recientes será la próxima iteración, 6.18, la que se aproximará más. Lo que sigue es la lista con lo más destacado que ha traído Linux 6.17.

Novedades de Linux 6.17

Procesadores

Linux 6.17 introduce una serie de cambios clave en el soporte a procesadores. Ahora, el soporte multi-núcleo (SMP) se habilita de forma incondicional y se mejora la localidad NUMA para llamadas SMP, evitando delegarlas a un núcleo aleatorio. También se han incorporado controles más claros sobre los vectores de ataque, lo que permite gestionar con mayor facilidad las distintas mitigaciones de seguridad según el uso previsto del sistema.

En cuanto a Intel, el panorama de mantenedores de drivers se ha visto alterado tras los recientes despidos y reestructuraciones en la compañía. A nivel técnico, la utilidad Turbostat integrada en el kernel puede mostrar ahora la topología de la caché L3, mientras que Intel QuickAssist (QAT) ha sido degradado en prioridad por su bajo rendimiento y propensión a errores en algoritmos SKCIPHER y AEAD. Entre las novedades más destacadas está también el nuevo driver Intel IPU7 para dar soporte a las cámaras web de portátiles Lunar Lake y Panther Lake, así como la incorporación de modelos adicionales de CPU Intel al código EDAC para mejorar la detección y corrección de errores.

Más aún

Apple también recibe atención con un driver SMC para sistemas Apple Silicon, que permite reiniciar Macs M1 y M2 directamente desde el kernel principal. Por parte de AMD, se incorpora al fin la Interfaz de Retroalimentación de Hardware, clave para gestionar procesadores con núcleos heterogéneos, además del soporte de fallo de CPUID de usuario. A nivel de rendimiento, destaca la mejora en CRC32C con AVX-512, así como múltiples optimizaciones en gestión de energía.

En cuanto a nuevos soportes, Linux 6.17 añade compatibilidad inicial con NVIDIA Tegra T264/Thor, portátiles ASUS Zenbook A14 Snapdragon X1 Plus/Elite, el chip multifunción RP1 de Raspberry Pi 5, el SoC RISC-V Andes Tech QiLai y la extensión Arm BRBE para Branch Record Buffer. Todo esto acompañado de la integración de rendimiento de Intel Panther Lake.

Gráficos

El área gráfica recibe un empujón notable en esta versión. Los gráficos Intel Xe3 Panther Lake se habilitan por defecto, mostrando la estabilidad del driver de cara al lanzamiento de los próximos portátiles Core Ultra Series 3. Junto a esto, aparece soporte inicial para los gráficos integrados Wildcat Lake, pensados como alternativa de bajo consumo a Panther Lake.

En el frente de GPUs, se introduce soporte SR-IOV para Intel Battlemage, aunque por ahora limitado a las tarjetas Arc Pro, y se avanza en el soporte multi-GPU dentro del proyecto Battlematrix. También llega un modo experimental de flip queue para gráficos Panther Lake y Lunar Lake, aunque permanece deshabilitado por defecto.

Otros añadidos incluyen un driver específico para encender la GPU del SoC RISC-V T-HEAD TH1520, soporte AMD SmartMux en portátiles con GPU híbrida y una mejora de hibernación y reanudación en servidores con AMD Instinct multi-GPU. Además, el driver Intel IVPU amplía su cobertura a la NPU de Wildcat Lake, incluyendo un nuevo modo turbo. Todo esto junto a múltiples mejoras menores en drivers DRM.

Sistemas de Archivos y Almacenamiento

En materia de almacenamiento, Btrfs recibe mejoras de rendimiento y soporte experimental para folios grandes, mientras que los sistemas de archivos multi-dispositivo toleran mejor la pérdida de discos individuales. EXT4 se beneficia de una escalabilidad más eficiente en la asignación de bloques, con un impacto positivo en el rendimiento general.

EROFS añade compresión de metadatos y ofrece lecturas mucho más rápidas en directorios, mientras que NFS actualiza tanto el servidor como el cliente, incorporando soporte para leer la hora de creación (btime) en NFSv4. Por su parte, F2FS moderniza su API de montaje, y se incluyen múltiples correcciones en los drivers HFS y HFS+.

También hay avances en block e IO_uring, la eliminación del viejo driver Pktcdvd, nuevas llamadas al sistema (file_getattr y file_setattr) y la capacidad de escribir ceros de forma más eficiente en SSDs. El driver NTFS3 ahora gestiona correctamente los enlaces simbólicos creados en Windows.

Otro Hardware mejorado en Linux 6.17

Linux 6.17 también se expande en soporte de hardware diverso. Aparece un nuevo driver Broadcom 800G para redes, junto a mayor soporte para WiFi 7. Los dispositivos de juego se benefician con los drivers para Lenovo Legion Gaming, que impactan directamente en la consola portátil Legion Go.

Otros cambios incluyen mejoras en PCI Express, la estandarización de la tecla de “impulso de rendimiento” en algunos portátiles Dell y Alienware, y el mapeo correcto de las teclas F13 a F24 en teclados PS/2. En sonido, llega soporte SoundWire para AMD ACP 7.2, así como la monitorización de la PSU Corsair HX1200i (2025). Además, se añade soporte a la Touch Bar en MacBook Pro x86, limpieza de código en CXL y mejoras en FireWire IEEE-1394.

Virtualización

La virtualización gana nuevas capacidades con un driver de registro de depuración OVMF, útil para analizar problemas de arranque UEFI en máquinas virtuales. También se introduce soporte de la instrucción Intel LKGS desde FRED, un vaciado de caché más inteligente en AMD SEV, y mejoras de rendimiento en Intel TDX.

Además, los gráficos Intel Xe habilitan SR-IOV PF por defecto en Panther Lake y Battlemage, reforzando el camino hacia una virtualización más eficiente de GPUs.

Seguridad en Linux 6.17

En el ámbito de la seguridad, Linux 6.17 incorpora mediación AF_Unix dentro de AppArmor, y el módulo de seguridad Lockdown vuelve a estar mantenido tras un tiempo sin actualizaciones.

Otras Mejoras del kernel Linux 6.17

Más allá del hardware y la seguridad, esta versión del kernel introduce optimizaciones en la gestión de memoria y un arranque más limpio gracias al EFI stub. Se soluciona un cuello de botella en el código futex, y aparece una versión GTK3 de gconfig para configurar compilaciones del kernel.

El sistema Kdump crash kernel mejora en fiabilidad y uso de memoria, y se añade un nuevo parámetro de arranque hash_pointers=. También hay numerosas adiciones en código Rust, la preparación del Deferred Unwinder para soportar SFrame en depuración y una importante optimización en el bloqueo del kernel que multiplica por diez el rendimiento en ciertas cargas.

Finalmente, Linux 6.17 logra resolver una vieja limitación del kernel que llevaba vigente desde 1993, cerrando así una deuda técnica histórica.

Ya disponible

Linux 6.17 ya está disponible en kernel.org, pero en estos momentos la instalación debe ser manual. Próximamente aparecerá en unas pocas distribuciones Rolling Release, y más tarde al resto, en un tiempo que dependerá de la filosofía de cada una. Está confirmado que es el kernel que usará Ubuntu 25.10.