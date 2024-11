Se sabía desde hacía meses, pero no por ello deja de ser noticia. El caso es que Linus Torvalds ha anunciado hace unas horas el lanzamiento de Linux 6.12, y la que quizá sea la novedad más destacada es que ha incluido todo lo necesario para que nos olvidemos del kernel RT. ¿Qué es esto? Era, hablemos ya en pasado, un kernel modificado para que funcionara mejor al realizar tareas que requirieran menos retraso, como, por ejemplo, en la grabación de audio.

Como resultado, el kernel RT dejará de existir como algo separado, y el kernel mainline, el oficial, servirá para realizar ese tipo de tareas audiovisuales. Pero aunque hayamos empezado este artículo hablando de una novedad como esta, de lo que trata es del lanzamiento de una nueva versión estable del kernel. Linux 6.12 es una versión con importantes novedades, y también se espera que muy pronto la etiqueten como la LTS de 2024.

Novedades más destacadas de Linux 6.12

En cuanto a las novedades, además de acabar con el kernel RT por separado, en el apartado de procesadores encontramos que se han finalizado los preparativos para dejar atrás a la familia 6 de Intel, se ha implementado Intel Efficiency Latency Control para su uncore en SoCs, se han fusionado las pruebas del núcleo Intel IFS SBAF para ampliar las capacidades de In-Field Scan y se han añadido los identificadores de modelo Intel Panther Lake y Diamond Rapids.

Por otra parte, y siguiendo con los procesadores, se han añadido varias actualizaciones para la gestión de energía en Intel y AMD, el soporte inicial para Raspberry Pi 5 y soporte para portátiles Snapdragon X1 con hardware ThinkPad T14s Gen 6 junto a la Microsoft Surface Laptop 7.

En el apartado gráfico, ya se informa de la velocidad del ventilador del controlador de gráficos de Intel, el Intel Panther Lake soporta el audio por HDMI, se han habilitado de forma predeterminada los gráficos Intel Xe2 Lunar Lake y Battlemage y el controlador AMDDGPU tiene un manejo de inicio más fino.

Aún más: novedades en almacenamiento de archivos y redes

Bcachefs está trabajando para eliminar su etiqueta de experimental, se han realizado cambios en XFS y VFS para soportar tamaños de bloque mayores que el tamaño de una página, hay montajes de ldmapped para Fuse y conectados para VirtIO-FS y XFS añade nuevas ioctls para intercambiar contenido de dos archivos, entre otras novedades.

En el apartado de redes, el controlador NVIDIA Mellanox ha añadido Multi-Path PCI, se ha fusionado la compatibilidad con Device Memory TCP y se ha añadido soporte para nuevas tarjetas de redes, entre las que encontramos la siguiente lista — no está limitado a ella –:

RTL8852BT y RTL8852BE-VT.

RTL9054.

RTL9068.

RTL9072.

RTL9075.

RTL9068.

RTL9071.

Motorcomm yt8821 2.5G Ethernet PHY.

RTL8126A Rev B.

Como curiosidad, le he pasado esa lista a ChatGPT para que me diga si entre ellas está lo que usa la Steam Deck OLED para las conexiones inalámbricas. Aunque yo juraría que no, el chatbot asegura que es la RTL8852BE, por lo que con Linux 6.12 se podría usar cualquier distro y aprovechar el WiFi sin hacer peripecias. Tras insistir, me ha confirmado que, aunque las características coinciden, no puede asegurarlo.

Otro hardware, virtualización y seguridad

En el apartado de otro hardware encontramos novedades como más adiciones CXL, un controlador HDMI CEC para divisores/amplificadores HDMI 4K de gama alta, mejoras en IEEE-1394 Firewire o soporte mejorado para la ASUS ROG Ally X.

En el de la virtualización, se ha mejorado el rendimiento de VirtIO Vsoc, la virtualización KVM ahora puede anunciar el soporte AVX10.1 a las máquinas virtuales invitadas, el Hyper-V de Microsoft arrancará Linux más rápido cuando haya muchos núcleos de CPU o KVM LoongArch para acelerar la traducción binaria ARM/x86.

La seguridad se ha visto mejorada con cambios como que el LSM Landlock tiene ahora más controles en torno a los sockets Unix, vDSO getrandom() para cinco arquitecturas de CPU más, mayor control en tiempo de compilación sobre las mitigaciones de seguridad de la CPU o el nuevo módulo de seguridad Integrity Policy Enforcement.

Linux 6.12 ya disponible, pronto en tu distribución

Linux 6.12 ya está disponible en kernel.org, pero en estos momentos habría que hacer la instalación manual. Próximamente, cuando lancen Linux 6.12.1 empezará la adopción masiva, implementándolo primero unas pocas distros Rolling Release y más adelante, dependiendo de la filosofía de cada una, el resto.