Linux 5.4 cesa soporte para la arquitectura IA-64

La ISA IA-64 nació casi muerta. Hubo muchas bromas en el pasado sobre esta arquitectura de Intel y sobre su microprocesador Itanium. Cuando los primeros AMD Opteron aparecieron trituraban a los Itanium de Intel y éste dejó un poco de lado este proyecto para centrarse en Xeon, lanzando solo eventualmente alguna que otra actualización para los sistemas que dependían de ella. Detrás de todo esto se esconde una interesante historia que tal vez cuente en otro momento y que tiene a varios implicados (véase caso HP vs Oracle, con Intel en medio)…

Pero ahora simplemente me centraré en la noticia sobre el soporte del próximo kernel Linux 5.4 y el desinterés por seguir soportando y manteniendo la arquitectura IA-64 de Intel. Por cierto, no te preocupes, no te afectará a ti a no ser que tengas en casa un supercomputador. Muchas personas confunden IA-64 con la extensión de x86 de 64-bit y no tiene nada que ver. La AMD64 (también llamada por Intel EM64T o x86-64) es otra ISA diferente.

Toda la confusión viene porque Intel llamó IA-32 a la x86-32, y muchos piensan que la x86-64 se conoce como IA-64. Pero no, esta ISA es específica de los Itanium (o Itanic, como le llamaban muchos de broma por hundirse como el Titanic). Lo cierto es que afectará a las grandes máquinas que aún la siguen usando, como algunas que sigue manteniendo HP, SGI Altix, etc. Pero Intel sabe muy bien de su fracaso y ya anunció el pasado año que dejaría fabricar y enviar sus chips para repuestos en 2021. HP se comprometió a ofrecer soporte hasta 2025 a sus clientes.

El kernel Linux 5.4 traerá un nuevo controlador para sistemas SGI para Origin, pero dejará de soportar SGI Altix. Raro, porque Altix es más nuevo que algunos Origin. El motivo es precisamente la reducción del soporte de IA-64. Los paquetes para IA-64 ya han estado en declive durante hace años, y el kernel se unirá a esta tendencia con el release 5.4. Por ejemplo, ya quedó en desuso para el compilador GNU GCC 10, y si ahora se une Linux, será el golpe final.

Por cierto, como dato curioso, decir que la eliminación del soporte para SGI Altix supondrá una limpieza del código del kernel y los controladores que se eliminarán que supondrá la eliminación de unas 40.000 líneas de código. Eso aligerará el kernel bastante…