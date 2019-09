Linux 5.3-rc7: Linus Torvalds lo vuelve a hacer…

… vuelve a anunciar por LKML un nuevo lanzamiento del kernel. Esta vez se trata del núcleo Linux 5.3-rc7, es decir, el séptimo Release Candidate o candidato a convertirse en la versión final de esta rama del kernel. En el anuncio anterior, Linus Torvalds dijo que era posible que hubiera un rc8 porque así lo creía oportuno. Eso retrasaría unos días más el lanzamiento de la versión Linux 5.3 final, pero tampoco es un drama.

En artículos previos algún comentario me preguntaba que dónde estaba la página para descargarlo. Siempre suelo indicar que se puede descargar para probar desde kernel.org, porque considero que a estas alturas no habría que decirlo. Pero, por si acaso, aquí está el link. Así no habrá malos entendidos ni preguntas de ese tipo…

Linus, en su particular comunicado anunciando el nuevo lanzamiento ha comentado que ha estado disponible el lunes en vez del domingo debido a unas peticiones de última hora sobre controladores de redes, USB, y misc/char que se habrían perdido para este rc de haberlo lanzado en el timing normal. Así que ha querido esperar para que se agregaran. Además, ha comunicado que eśte rc7 será un poco mayor de lo normal como resultado de esas inclusiones.

Ese día extra fue productivo en cuanto a aportes de código, ya que hizo que engordara un 25% del peso de este rc. Cosas que suelen pasar en el desarrollo, pero que tampoco son críticas. También ha recordado lo que yo comentaba del rc8, que lo hará incluso aunque algunos desarrolladores puedan viajar por LPC y KS, por el Labor Day festivo, e incluso si no hay razones técnicas para hacerlo.

Linus también ha agregado una nota como llamamiento a los mantenedores para que comiencen ya con las peticiones para el kernel Linux 5.4, de hecho ya tiene alguna petición en su correo. Torvalds ha recordado que prefiere que se hagan con antelación a que se hagan con retraso.

Y finalizo agregando que este Linux 5.3-rc7 tiene algunos cambios como las correcciones para algunos drivers, redes, arquitecturas actualizadas, documentación y sistemas de archivos como suele ser habitual.