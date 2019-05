Linux 5.2-rc1 ya disponible, prepara su lanzamiento de mediados de julio

El pasado 5 de mayo se produjo el lanzamiento oficial de la v5.1 del núcleo de Linux. La versión estable del último gran lanzamiento, que ya ha recibido tres actualizaciones de mantenimiento, introdujo novedades interesantes, como el soporte para el Live Patch o la capacidad de usar memoria persistente como RAM además de la RAM física, pero el padre de Linux no descansa y ya tenemos disponible Linux 5.2-rc1, la primera Release Candidate de una versión que también incluirá algunas novedades.

En su correo semanal, Linus Torvalds dice que todo parece muy normal y que la mayoría, dos terceras partes del parche, son drivers. Esto significa que, para los que estamos experimentando alguna incompatibilidad, Linux 5.2 podría poner fin a nuestra pesadilla cuando sea lanzado oficialmente. El resto de los cambios, la tercera parte, se reparte entre actualizaciones de arquitecturas, modificaciones, documentación y actualizaciones de vfs y sistemas de archivos.

Linux 5.2 será lanzado a mediados de julio

Quien quiera probar la nueva versión puede hacerlo descargando sus archivos y realizando la instalación manual. No se recomienda en dispositivos de trabajo, puesto que estamos hablando de software que aún no ha recibido la etiqueta de “estable”. Personalmente, no lo recomendaría a no ser que se sea desarrollador o estemos experimentando un fallo que nos impida trabajar con normalidad.

Linux 5.2 llegará oficialmente a mediados de julio, aún con la fecha por confirmar. Si todo va como se espera y sin contratiempos, la fecha señalada podría ser el 7 de julio, pero el lanzamiento se podría retrasar una semana si encuentran problemas que deban ser solucionados.

Entre otras novedades, Linux 5.2 activará por defecto la opción Live Patch. Esto podría ser un mal negocio para dispositivos de recursos limitados, por lo que no se recomienda su instalación si nuestro ordenador no tiene un buen procesador y RAM.