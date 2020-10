Linux 5.10: revela gran paso adelante para RISC-V

El nuevo código que se va introduciendo en las distintas versiones del kernel Linux va revelando algunos secretos del hardware muy interesantes. Ahora hay un importante avance en Linux 5.10, y es que incorpora soporte inicial para el proceso de arranque UEFI. Esto puede parecer absurdo, ya que eso es posible con ARM o x86, pero no lo es tanto si hablamos de que dicho soporte se refiere a la arquitectura RISC-V en este caso.

El código para que sistemas con chips basados en RISC-V puedan arrancar con UEFI estará en Linux 5.10, la primera versión en brindar esta función para este tipo de hardware. Eso le abrirá mucha puertas a los microprocesadores RISC-V, que se podrán usar también en los equipos con este firmware.

Algunos de los parches aportados para que eso sea así han venido por parte de los ingenieros de Western Digital, uno de los miembros de la RISC-V Foundation (ahora RISC-V International). Y aunque fueron agregados en versiones anteriores, parece que en Linux 5.10 ya se podrá usar de forma inicial. Eso significa que integrará soporte ioremap temprano, cabecera PE/COFF, servicios runtime, etc.

Ese aporte para Linux 5.10 abre una ventana de nuevas oportunidades, y parece que llegarán más cambios para RISC-V en el kernel antes de que finalice el 2020, y serán interesantes también. Así se une al club en el que ya estaban IA-32 (x86-32), AMD64 o EM64T (x86-64), ARM 32-bit y ARM de 64-bit. Nos guste o no, el ecosistema entorno a x86 es el más amplio y algunas otras arquitecturas simplemente se están adaptando a él por necesidad. Por eso no es de extrañar que ARM también lo hiciese en su día o que también soportase otras partes de ese ecosistema x86 como ACPI, etc. RISC-V seguirá pasos similares si quiere estar en el PC o en sistemas HPC en el futuro…