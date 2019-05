Linux 5.1 llega de manera oficial con estas novedades

En el momento de escribir estas líneas aún no aparece en The Linux Kernel Archives, o no en su página principal, pero el lanzamiento se ha producido. De hecho, fue ayer cuando Linus Torvalds lo hizo público informando en su rotativa semanal, en donde explica que las últimas semanas han sido muy tranquilas. De no haber sido así, Linux 5.1 podría haber necesitado una Release Candidate más y el lanzamiento se habría producido el 12 de mayo.

Si eres un usuario al que le gusta usar versiones soportadas a largo plazo, Linux 5.1 no es para ti, puesto que no se trata de una versión LTS. La versión LTS más actualizada es la Linux 4.19.40. Esta versión está recomendada a usuarios que quieran disfrutar de las últimas novedades más pronto o a todos aquellos que estén experimentando problemas de hardware que la nueva versión podría solucionar.

Linux 5.1 llega con estas novedades

Capacidad de usar memoria persistente como RAM además de la RAM física.

Capacidad de iniciar el sistema en un dispositivo device-mapper sin usar initramfs.

Soporte para parches acumulativos para la nueva función Live Patching.

Ahora se pueden configurar niveles de compresión Zstd.

El sistema de monitorización basado en fanotify se ha mejorado añadiendo lo que llaman “super block root watch” a la interfaz de fanotify.

Se ha introducido una interfaz de alto rendimiento llamada io_uring, que hace que la I/O asíncrona sea rápida y escalable.

Nuevo método que permite la entrega de señal segura en la presencia de la reutilización PID.

Nueva gobernadora cpuidle llamada TEO (Time Events Oriented) que promete mejorar la gestión de energía sin afectar su consumo.

Se ha añadido soporte a nuevo hardware.

Linux 5.1 está disponible en este enlace. Si descargamos lo anterior deberemos realizar la instalación manual. Otra opción es usar la herramienta Ukuu, lo más recomendado para usuarios que prefieran realizar los cambios desde una interfaz de usuario. ¿Vas a instalar la nueva versión?