Linux 5.0: Linus Torvalds lo anuncia como se esperaba

Linus Torvalds anuncia la versión Linux 5.0, dejando ya atrás la rama 4.x que ha estado entre nosotros desde que se dió el salto de la 3.x a la 4.x. Como sabes, las versiones no siguen un orden lógico como en otros proyectos, y cuando a Linus le parece, se renombra y comienza a desarrollarse bajo un nuevo nombre para no alargar demasiado los números de la subversión. Por lo general, no más de 20 para no tener números demasiado elevados.

Por tanto, este nuevo 2019 nos trae también el salto a Linux 5.x dejando atrás el número 4. No es nada sorprendente ni nuevo, ya Linus anunció que se haría ese salto pronto, y como se tenía previsto, no habrá versión Linux 4.21. Aunque muchos blogs y páginas han dado por hecho de que vendría la versión 4.21, como podrás comprobar si buscas en Google, anunciando mejoras y novedades para dicha versión que no va a existir…

Año nuevo, vida nueva, como se suele decir. Y los desarrolladors dejarán atrás el número cuatro para dar paso al cinco. Esto para el usuario final no supone un cambio, ya que se seguirá con el desarrollo como de costumbre, sin grandes novedades o saltos, paso a paso, como se viene haciendo ahora. Lo único que nos tendremos que acostumbrar a la nueva cifra.

Ya sabes que el Linux 4.21 RC1 que se desarrolla se ha pasado a llamar Linux 5.0 RC1. Como bien ha comentado Linus “Si queréis una razón oficial, me quedé sin dedos para contar, por lo que la 4.21 se convirtió en la 5.0” ha dicho el propio creador en las LKML. Como él también ha indicado, no se ha realizado por los millones de objetos en Git como se hizo o se insinuó en el pasado, tampoco hay ninguna importante actualización o cambio para dar este nombre. Todo es muy normal… con un 50% de controladores, 10% de código para arquitecturas, y el 20% restante de documentación, redes, sistemas de archivos, actualizaciones de cabeceras, código del núcleo como tal,…