Linux 4.x llega a su fin: Linux 5.0 llegará a principios de 2019

Linus Torvalds ha vuelto al trabajo tras su “descando” para meditar sobre su lenguaje en las LKML, tras volver a liderar el proyecto del kernel libre, ahora hemos visto que tenemos disponible Linux 4.19 LTS que se seguirá manteniendo con parches y actualizaciones durante un largo periodo de tiempo. Además, ya están iniciando las tareas de programación y se está fraguando lo que será Linux 4.20, de hecho ya podéis descargar la versión Linux 4.20 RC1 en la kernel.org.

Además, de eso, parece que este será el último kernel de la rama 4.x y que en unos meses, tras los últimos RCs de esta rama 4.20 y el lanzamiento final que se dará del 4.20, se pondrá fin al 4 para dar la bienvenida al 5. El propio Linus Torvalds ha dicho en las listas que “todos podemos contar hasta 20 […]. Es un bontio número redondo. […] Creo que Linus 5.0 saldrá el año que viene, cuando nos quedemos sin dedos (para seguir contando).”.

Se estima, si no hay retrasos en los RCs o problemas de algún tipo que puedan retrasar los lanzamientos como se tiene previsto, todo indica a que Linux 4.20 en su versión final saldría a finales de diciembre de este año, por lo que si se opta por iniciar Linux 5.x, la versión Linux 5.0 llegaría en enero de 2019. Ya sabes que los números de la versión de Linux no tienen mucho sentido y que se dan este tipo de saltos, sin seguir una secuencia lineal, evitando números demasiado elevados para no complicar la designaciones.

Atrás quedaron también los días en los que se usaban las versiones pares como las estables, como la 2.4, 2.6, como recordarás, y para las inestables, es decir, para las que estaban en desarrollo, las versiones impares como las 2.3, 2.7, etc., aunque recuerda que eso cambió cuando tras 2.6 se pasó a las versiones 3.x, donde ya no se seguía esta norma y simplemente se usan RCs para los candidatos en desarrollo y la versión final para la estable…