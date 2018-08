Linux 4.18 Release!: ya tenemos una nueva versión del kernel fuera…

Linus Torvalds, el creador, como viene siendo habitual ha sido el encargado de anunciar mediante un correo en las listas de correo del kernel o LKML que la nueva versión del kernel Linux ya está en la calle y lista para ser descargada y utilizada por aquellos usarios que quieran. Concretamente es la Linux 4.18 que se ha hecho esperar un poco como el propio Linus ha dicho por los problemas que han tenido y que han hecho que las reparaciones en el código retrasen una semana su lanzamiento.

Ahora ya está listo y funcional Linux 4.18 tras una semana de más calma en cuanto al trabajo del propio Torvals y el resto de los desarrolladores del kernel. La nueva versión llega con algunas actualizaciones menores, especialmente en lo que respecta a la pila de red que es la que mayor parte de trabajo se ha llevado, y en especial tras los problemas de la vulnerabilidad que ha afectado a la pila TCP y que podría hacer a los sistemas susceptibles de ataques DoS como hemos visto estos días…

Pero la pila de red no ha sido la única parte del núcleo que ha tenido atención, también otros controladores y subsistemas han recibido algunas correcciones de bugs y mejoras, como vfs, los drivers SCSI, de red e i2c, algunas otras mejoras aleatorias aquí y allí (ARM crypto, PARISC memory, etc.). Muchos de estos parches o mejoras serán también incluidas en versiones previas del kernel para mejorar las anteriores versiones que aún siguen en mantenimiento. Ahora toca mirar hacia la versión 4.19 y desde ahora comienza ya el trabajo de desarrollo para su preparación.

Por cierto, la versión 5.0 que iniciaría la rama 5.x del kernel Linux debería haber llegado ya, en este verano y cuando se alcanzasen los millones de objetos en git como el propio Torvalds dijo y como también hizo con la 3.x. En cambio, como veréis no ha llegado y no se espera de forma inmediata. Torvalds también ha explicado que no hay motivos para ello, así que continuaremos con el 4.x durante unos meses más.