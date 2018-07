Linux 4.18 rc5: el nuevo RC del kernel anunciado desde LKML

Linus Torvalds, como viene siendo habitual, ha publicado esta noticia en las Linux Kernel Mailing List o LKML. Sí, Linux 4.18 rc5 ya está listo, es decir, el quinto lanzamiento de un Release Candidate o candidato a versión final, por tanto ya está cerca el lanzamiento de la versión final y estable del kernel Linux 4.18. Y viene con interesantes mejoras y actualizaciones que podremos disfrutar desde ya si quieres hacerte con este RC o esperar hasta la final de esta rama.

Como el propio Torvalds ha indicado en su mail, esta semana de desarrollo ha sido muy intensa, a pesar de que parece que es otra cosa diferente cuando vemos lo que ha ocurrido en la rc5. No obstante, ese intenso trabajo de desarrollo no ha supuesto ningún problema y las cosas avanzan según lo previsto y no ha habido problemas. El problema del estrés solo se debió a un error en VM que resultó resolverse con dos simples líneas de código y que llevaba a un mensaje de error (“Kernel BUG mm/page_alloc.c“) o máquina virtual congelada en algunos casos… El RC5 no contiene grandes revoluciones en su código ni grandes cambios, pero sí muchos pequeños arreglos para mejorar lo ya existente. Entre la colección de parches y mejoras implementadas en su código se encuentran las mejoras para un tercio de los controladores del núcleo (USB, ATA, mmc, Sonido,…), algunas actualizaciones de para la arquitectura ARM64, y otras herramientas presentes en el kernel.

También hay cambios en otras arquitecturas como MIPS y AMD64, los sistemas de archivos o FS, y otros cambios que se pueden englobar entre los parches pertenecientes a la categoría de miscelánea, es decir, VM, temporización, etc. Además de eso, se han realizado limpieza en el código y muchos bugs y mejoras más que podrás ver en el changelog…