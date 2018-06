Linux 4.17.1 lanzada esta “mini” versión del kernel

Ya está disponible la versión Linux 4.17.1, el kernel libre sigue su imparable desarrollo y ahora tenemos este Frist Point fuera. Solo una semana después del lanzamiento de la serie Linux 4.17, Greg Kroah-Hartman, la mano derecha de Linus Torvalds, ha anunciado la disponibilidad de este kernel, la primera versión con algunas novedades con respecto al lanzamiento inicial de esta nueva rama.

A pesar de ser un lanzamiento menor, una mini modificación, no por eso deja de ser interesante. El kernel Linux 4.17.1 solo cambia en 23 ficheros con respecto a la base 4.17, además de incluir 131 inserciones de código y 68 eliminaciones de partes que ya no eran necesarias para mantener las fuentes lo más ligeras y límpias posibles, como viene siendo habitual. Esas novedades, aunque puedan parecer pocas con respecto a los grandes lanzamientos, no dejan de ser una mejora que ya podemos disfrutar en nuestras distros GNU/Linux si nos decidimos a actualizar el núcleo.

Puedes encontrar las fuentes en Git, como el propio Greg ha comentado: “Estoy anunciando el lanzamiento del kernel 4.17.1. Todos los usuarios de la serie del kernel 4.17 deberían actualizarse a esta versión. El árbol 4.17 se encuentra actualizado en git“. Así que si estás interesado en esta nueva actualización, ya sabes… una oportunidad de mejorar la rama lanzada por Linus Torvalds este mismo 3 de junio para dar comienzo al 4.17. Por cierto, y aunque no venga demasiado a cuento, pronto se podría cambiar a la numeración 5.x.

Entre las novedades de Linux 4.17.1 están algunas modificaciones para hacerlo más rápido y mejorar la compatibilidad con el hardware, como por ejemplo la mejora del soporte para algunas arquitecturas como Metag, M32R, FR-V, CRIS, Blackfin, RISC, etc., que a unque no sean las que se usen en los ordenadores personales, sí que están presenten en multitud de dispositivos y embebidos que usan Linux. Además también hay novedades para las GPUs de AMD, sonido HDMI, y algunas correciones de bugs.