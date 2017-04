Linux 4.11 RC7 Release!

El 16 de abril se lanzó la nueva versión candidata del kernel Linux, hablo de Linux 4.11 Release Candidate 7 y fue anunciada por Linus Benedict Torvalds, como viene siendo habitual. En la nueva versión candidata, concretamente esta séptima, hay algunos cambios importantes que iremos desglosando a continuación. Si quieres, ya puedes descargarla o esperar a la versión final que aparecerá en breve en kernel.org.

Como bien ha comentado el creador, Linux 4.11-rc7 puede ser la última versión candidata antes del lanzamiento de la versión final si no hay sorpresas inesperadas y que necesiten de la extensión de esta fase de desarrollo rc más allá de lo normal. Pero si todo va como se prevé, el próximo lanzamiento será la Final. Lo cierto es que en esta versión no ha habido demasiados cambios, solo algunas culminaciones en una semana de desarrollo bastante calmada.

Linus ha informado de esta calma en la que solo se han dado algunos cambios en el código, dos tercios de ellos destinados a los controladores del núcleo, y el resto aplicados a otras partes referentes a actualizaciones de diversos soportes de arquitecturas, redes, FS, etc., así como otros cambios en el núcleo (core kernel) propiamente dicho, como herramientas, etc. Por lo que no podemos esperar grandes cambios en esta fase final antes de lanzar la versión estable.

Los cambios aportados son diversos, van desde modificaciones para fbdev, hasta btrfs, EFI, cpupower, controladores DRM y otros destinados a gráficos, SCSI, controlador cpufreq, ACPI, herramientas (turbostat, netfilter,…), mejoras en el soporte para diversas arquitecturas (ARM, x86, ARM64, IA-64, PA-RISC,…), Xen, irq, VFS, USB, orangeFS, CIFS, SATA, cgroup, vFGPU, PA-RISC, redes, etc. Como se puede ver en el comunicado, son diversas y numerosas, pero no demasiado grandes comparados con las que se incluyen en las primeras semanas de desarrollo de las nuevas versiones y que van disminuyendo con forme llegan a la versión final…