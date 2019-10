Linus y el síndrome del impostor suena a título de una saga para preadolescentes. Sin embargo, es la descripción de una de las confesiones que el creador de Linux hizo en una conferencia sobre software libre en Francia.

Parece que al igual que a Jorge Luis Borges, a nuestro amigo finlandés no le va dar conferencias. Prefiere hablar con gente de su confianza. En este caso el elegido fue Dirk Hohndel, Director General de Software Libre de VMware.



Bajo la expresión “síndrome del impostor” se incluyen una serie de sentimientos de no estar a la altura a pesar del éxito evidente.

Los “impostores” sufren de dudas crónicas sobre sí mismos y un sentido de fraude intelectual que anula cualquier sentimiento de éxito o prueba externa de su competencia. Quienes lo padecen son incapaces de interiorizar sus logros, por muy exitosos que sean en su campo.

La paradoja es que quienes lo experimentan suelen ser personas de rendimiento extraordinario. Es decir, que el síndrome de impostor no equivale a una baja autoestima o a una falta de confianza en uno mismo. De hecho, algunos investigadores lo han vinculado con el perfeccionismo, especialmente en mujeres y entre académicos.

Durante la charla, que fue parte de la Cumbre Europea del Software Libre, Torvalds afirmó que está satisfecho con lo que es Linux hoy. Pero, que en el pasado tuvo dudas sobre su capacidad. De hecho, reconoció tener alguna variante del síndrome del impostor.

A pesar de que Linux demostró ser un éxito en cada sector de la industria con excepción del escritorio, A Torvalds le preocupaba que su trabajo no fuera más que una reimplementacion de Unix.

Linus Torvalds es el creador de un proyecto tan éxitoso como Linux: Git.

Git es un sistema distribuido de control de versiones para el seguimiento de los cambios en el código fuente durante el desarrollo de software. Está diseñado para coordinar el trabajo entre los programadores, pero se puede utilizar para realizar el seguimiento de los cambios en cualquier conjunto de archivos.

Sus características son:

Linus Torvalds creó Git en el 2005 para el desarrollo del kernel de Linux.

A diferencia de la mayoría de los sistemas cliente-servidor, cada directorio de Git en cada ordenador es un repositorio completo con un historial completo y capacidades de seguimiento de versiones completas, independientemente del acceso a la red o a un servidor central.

Git es software libre y de código abierto y está distribuido bajo los términos de la Licencia Pública General de GNU versión 2.

Algunos de los servicios de control de versión populares como GitHub o GitLab están basados en el trabajo de Linus.

Dice Torvalds:

Git me demostró que puedo hacerlo. Tener dos proyectos que causaron un gran impacto significa que no soy un pony de un solo truco.

Después de haberse apartado durante un tiempo del desarrollo del kernel, y a punto de alcanzar el medio siglo, Linus parece haber alcanzado un equilibrio en su vida. Famoso por la forma dura en la que expresaba sus opiniones, parece haber encontrado un espacio para la empatía:

Una de las cosas más importante que me propongo hacer, es la de estar abierto para que las personas que me mandan código, ya sea como parches o como peticiones, comprendan que su trabajo es -tal vez no apreciado porque no siempre lo es- pero al menos que van a tener una respuesta.