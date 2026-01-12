Linus Torvalds se ha pasado al Vibe Coding. Es broma. El creador de Linux es, de hecho, uno de los más críticos con la Inteligencia Artificial, llegando a afirmar que casi todo es marketing, algo en lo que coincido. Ahora bien, Torvalds también hace cosas para entretenerse, y algo que está haciendo en la actualidad es trabajar en proyectos sin demasiada importancia dejándose ayudar por los asistentes de IA. Por ejemplo, AudioNoise.
AudioNoise es «Otro repositorio tonto relacionado-a-pedal-de-guitarra«, más o menos. Es un proyecto que ha empezado en las vacaciones navideñas, y básicamente es un programa para simular los efectos de un pedal para guitarra. Lo está desarrollando con Antigravity, un fork de VSCode desarrollado por Google y que tiene a Gemini integrado; un IDE pensado sobre todo para el Vibe Coding.
¿Linus Torvads se va a pasar al Vibe Coding?
Todo esto no pasa de noticia como curiosidad. Linus Torvalds va a seguir desarrollando Linux «a mano». Por lo que ha comentado en diferentes ocasiones, usa Vim para escribir el código, y ni siquiera hace uso de lo que se conoce como Intellisense, esas pequeñas ayudas de editores como Visual Studio Code que permiten escribir más rápido y eliminar errores. Esto último no es algo que comparta, pero lo entiendo.
Hace un tiempo yo tenía un compañero que escribía páginas web con el bloc de notas, y también lo hacía todo a mano. Yo ya usaba Intellisense y Emmet en VSCode, y podía poner, por ejemplo, h1 seguido del tabulador para poner <h1></h1>. Además de ganar tiempo, es más difícil equivocarse con la sintaxis. Pero a veces hace algo inesperado, y por ese motivo hay gente que prefiere hacerlo todo sin automatismos.
¿Qué pasará en el futuro? No tengo una bola de cristal, pero creo que Linus Torvalds no se pasará al Vibe Coding ni empezará a usar Intellisense siquiera. Por otra parte, es más probable que veamos muchos más trabajos suyos como AudioNoise, ya que el Vibe Coding mejora la productividad. Eso sí, si nos encontramos con algún bug en sus proyectos de ocio, probablemente tengamos que culpar a la IA.