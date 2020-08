Linus Torvalds según Linus Torvalds. La persona detrás del proyecto

Ayer, David hizo una crónica sobre los 29 años de Linux reseñando algunos de los hitos de su historia. Pero, ¿Que hay de la historia de su creador? Todos sabemos que el estudiante finlandés Linus Torvalds anunció en un mensaje de Usenet que estaba desarrollando un sistema operativo, pero su historia anterior no es tan conocida.



Torvalds no es un apellido común, ni siquiera en Finlandia. Todos los que lo llevan están relacionados entre si. El linaje comenzó con Ole Torvald Elis Saxberg, el abuelo de Linus. Hijo de madre soltera, no quiso adoptar el apellido de su padrastro y decidió eliminar la última parte de su nombre. Para que sonara más importante le agregó una S al apellido que había adoptado.

Este abuelo era periodista y poeta y publicó varios libros de los cuales Linus asegura no haber leído jamás ninguno.

Los padres de Linus se conocieron en la universidad durante una excursión de un club de estudiantes suecoparlantes. Ambos padres trabajaron como periodistas.

Linus Torvalds según Linus Torvalds

En un libro publicado en el año 2001 se describe a si mismo como un chico feo. Aparentemente era dientón y había heredado la nariz prominente de la familia Torvalds. A esto hay que agregarle gafas y según sus propias palabras «un gusto atroz para elegir la ropa».

Para terminar de complicar el cuadro, había nacido un 28 de diciembre, lo que lo hacía el más pequeño de la clase y era naturalmente bueno en Matemáticas. Sin embargo, no encajaba en el cliché de nerd porque no era del todo malo en los deportes.

Cuenta Linus, que su primer juguete tecnológico fue una calculadora electrónica propiedad de su abuelo materno Leo Waldemar Tornqvist, quien fue profesor de estadística en la Universidad de Helsinki. El pequeño Torvalds la usaba para calcular el seno de varios números aleatorios. Pero no lo hacía porque fuera un niño prodigio. Según su confesión fue porque le gustaba ver como la vieja calculadora parpadeaba mientras hacía los cálculos.

No recuerda (al menos al momento de escribir el libro que estamos consultando) cual fue el primer ordenador con el que trabajó, pero cree que fue un Commodore Vic 20 también propiedad del mismo abuelo. Como el abuelo Leo no se sentía del todo cómodo con los ordenadores, escribía sus programas con lápiz y papel y hacía que su nieto los tipeara en la computadora. Cuando no copiaba los programas de su abuelo lo hacía con los programas de ejemplo de los manuales. Luego comenzó a comprar libros y revistas de informática y descubre la programación en código de máquina.

Por imposición de su padre (divorciado ahora de su madre) intenta un año y medio jugar al baloncesto, pero termina dejándolo.

La señora Torvalds solía decirle a sus compañeros de trabajo que su hijo era de bajo costo de mantenimiento. Lo único que necesitaba era encerrarlo en armario con una computadora y darle algo de pasta seca de vez en cuando.

Debido al divorcio de sus padres, Linus y su hermana vivían alternadamente (juntos o separados) en la casa de sus padres) Las dificultades económicas obligaron a su madre a tener que empeñar varias veces su acción de la Compañía de Teléfonos de Helsinki (todos los abonados tienen una).Torvalds llegaría a ser miembro del directorio de esa compañía.

El adolescente Linus concurrió a una escuela secundaria de habla sueca. Se reconoce bueno en Matemática y Física pero malo para la memorización de datos y la carpintería. Iba a las clases de gimnasia salvo cuando se trataba de participar en alguna competencia deportiva.

En la universidad asegura haber tenido un buen desempeño en su primer año para experimentar luego un descenso en picada. Con otro estudiante de habla sueca también interesado en las computadoras se unió a un club de ciencias duras llamado Spektrum .

Cuando llegó el turno de hacer el servicio militar optó por la escuela de oficiales. Una vez graduado lo asignaron a la tarea de controlador de fuego. Su tarea era indicarle a los tiradores hacia donde disparar (Estamos hablando de los ochenta, no había drones)

Luego de su servicio militar volvió a la universidad donde permaneció ocho años y se graduó con un máster.