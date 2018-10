Linus Torvalds Return: cargado de energía y renovado

Linus Torvalds decidió apartarse por un tiempo del desarrollo del kernel Linux, como bien informamos aquí. El motivo no era que estaba descontento con su proyecto, ni que necesitaba unas vacaciones, el motivo de su retirada fue algo mucho más profundo. Tras el lanzamiento del último RC que se encargó él mismo de anunciar en las LKML, pidió disculpas en el mismo correo e indicó que se retiraba por un momento para recibir ayuda e intentar lidiar con su vocabulario usado por él mismo hacia los desarrolladores del kernel cuando algo no marcha bien. De todos es sabido la dureza de algunas de las frases del creador…

Pues bien, tras un mes y pico apartado del liderato del kernel, que ha estado en manos durante este tiempo de la mano derecha de Linus, el alemán Greg, ahora ya ha regresado. Y espero que lo haya hecho cargado de energía, nuevas ideas y con ese problema corregido para evitar hacer sentir mal a los desarrolladores. Eso podría ser nutritivo para el proyecto del kernel, ya que atraería a más desarrolladores que no se atreven ahora a aportar código por miedo a la dureza de las palabras del creador si algo no marcha bien o no es un código apropiado.

Uno de los primeros pasos que tomará Torvals una vez ha vuelto de su letargo será reunirse con unos 30 o 40 de los desarrolladores principales del kernel Linux como viene siendo frecuente todos los años, una reunión a puerta cerrada para discutir más que las cosas sobre el mantenimiento del kernel, sino también cuestiones personales. Como sabemos esa reunión fue aplazada y los desarrolladores se negaron a mantenerla sin él. Ahora parece que todo vuelve más o menos a la normalidad, pero falta ver cómo será ese renovado Linus Torvalds.

La reunión será en el Open Source Summit de Europa que tendrá lugar en Edimburgo, el 22-24 de octubre de 2018. Linus Torvalds no tiene planeada ninguna aparición pública en dicho evento, pero será un buen momento para hacer una reunión de pastores y discutir todo lo que se tenga que discutir. Ahora con el nuevo Código de Conducta implantado, que no ha gustado a todos y que es objeto de polémica como ya comentamos, y el regreso de Torvalds, veremos cómo discurre todo en los próximos dias. Greg Kroah-Hartman ya ha anunciado el lanzamiento de 4.19 y ha dicho en el mail que deja el mando nuevamente a Linus…