Linus Torvalds quiere un nuevo controlador NTFS y el de Paragon Software es el indicado

Hace poco Linus Torvalds dio a conocer el lanzamiento de la primera versión candidata para Linux 5.14 y sobre ello el equipo de desarrollo del kernel continúa trabajando en los detalles finales antes de la versión estable y se especula que la versión estable de Linux 5.14 podría venir con un nuevo controlador NTFS, en particular el controlador «NTFS3» de Paragon Software.

Y es que en una publicación en la lista de correo del kernel de Linux, Torvalds le pidió a Paragon Software que enviara el código para fusionar su nuevo controlador NTFS. El controlador podría agregarse en Linux 5.14-rc2, aunque Torvalds considera que esta versión ya es demasiado grande. De lo contrario, el controlador debería estar listo para Linux 5.15.

Simplemente no tenemos a nadie para canalizar nuevos sistemas de archivos: fsdevel

La lista de correo es buena para comentarios y obtener retroalimentación, pero en algún momento alguien solo necesita enviarlo, y eso no es lo que fsdevel termina haciendo. El argumento de que «ya está en un estado mucho mejor que el anterior

controlador ntfs «puede no ser un argumento técnico muy sólido (no porque

de cualquier problema de Paragon, solo porque el controlador ntfs antiguo no es

genial), pero es un argumento bastante fuerte para fusionar el nuevo

de Paragon.

Al discutir el tema de la separación de poderes al mantener el código de los sistemas de archivos y los controladores relacionados con VFS, Linus Torvalds expresó su disposición a aceptar parches directamente con la nueva implementación del sistema de archivos NTFS, si Paragon Software asume las responsabilidades de NTFS como mantenedor del sistema de archivos en el kernel de Linux y recibe la confirmación de otros desarrolladores del kernel que han revisado la corrección del código (aparentemente, la confirmación ya está disponible).

Linus señaló que entre los desarrolladores del kernel de VFS no hay personas responsables de recibir solicitudes de extracción con nuevos FS, por lo que dichas solicitudes se pueden enviar a él personalmente.

En general, Linus insinuó que no ve ningún problema especial con la adopción del nuevo código NTFS en la parte principal del kernel, ya que el estado deplorable del antiguo controlador NTFS no resiste las críticas y no ha habido quejas importantes sobre el nuevo controlador Paragon durante un año.

Este controlador ya se encuentra en un estado de funciones mucho mejor que el controlador ntfs anterior de 2001. Si el nuevo código ntfs tiene comentarios de personas, y parece que lo hizo

conseguirlos, y se espera que Paragon sea el que lo mantenga, entonces yo

creo que Paragon debería hacer una solicitud de extracción de git para ello.

Y es que en este año se propusieron 26 versiones de los parches ntfs3 dentro de lista de correo de «linux-fsdevel» para revisión, de los cuales se han eliminado los comentarios, pero la cuestión de la inclusión en el kernel se ha estancado por la imposibilidad de encontrar mantenedores del VFS, que podrían tomar una decisión sobre cuestiones conceptuales: qué hacer con el controlador ntfs antiguo y si implementar llamadas ioctl FAT heredadas en el controlador nuevo.

En su forma actual, para aceptar parches, es necesario asegurar en ntfs3 la compatibilidad con los cambios realizados recientemente en la API iov, por lo que el parche ha dejado de construirse y, si es posible, traducir el código para usar fs/iomap (se asume que esto no es crítico y la adaptación ya se puede hacer cuando ntfs3 está en el kernel).

El código para el nuevo controlador NTFS fue descubierto por Paragon Software en agosto del año pasado y difiere del que ya está en el kernel del controlador por la capacidad de trabajar en modo de escritura.

El controlador admite todas las características de la versión actual de NTFS 3.1, incluidos los atributos de archivo extendidos, el modo de compresión de datos, el trabajo eficiente con vacíos en los archivos y la reproducción de cambios del registro para restaurar la integridad después de fallas.

Finalmente si estás interesado en conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.