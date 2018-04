Linus Torvalds no quiere ser predecible

Tras el lanzamiento del kernel 4.16 se ha abierto un periodo de transición para el desarrollo de la siguiente versión. Este periodo de transición o ventana de fusión ha sido cerrada y con ello se ha liberado la versión candidata del kernel 4.17. El siguiente kernel que llegará a nuestros ordenadores durante este año. Sin embargo, Linus Torvalds, su creador y líder del proyecto, no está contento con la numeración que está teniendo las últimas versiones del kernel y bien podría ser alterada próximamente.Linux Torvalds ha afirmado a través de la lista de correo del kernel que no quiere ser predecible y que puede que la siguente versión sea la versión 5 o tal vez no. Lo cierto es que por el momento será la versión 4.17 del kernel, con la que se ha alcanzado otro hito más dentro del repositorio Git y eso es algo reseñable.

Por lo demás, la nueva versión del kernel no introduce ninguna gran novedad y no deja de ser una versión de mantenimiento. En esta versión se ha corregido bugs que han aparecido y se ha eliminado plataformas de hardware que habían quedado obsoletas. La lista de plataformas quitadas es blackfin, cris, frv, m32r, metag, mn10300, score y tile. Potr otro lado, se ha añadido la plataforma nds32 o también llamada arquitectura RISC Andes Technology 32-0bit.

El código de este kernel ya está disponible en kernel.org, sin embargo no se recomienda utilizarlo en equipos de producción o estables ya que el kernel es inestable. Pero lo más llamativo son las palabras de Linus Torvalds, el líder del proyecto. Unas palabras que auguran un cambio drástico en la numeración del kernel y en las que muchos desarrolladores coinciden con Linus Torvalds, pues los números de versión no tienen más sentido que el ser utilizadas como nombre del paquete.