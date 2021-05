Linus Torvalds habla sobre los usuarios comerciales de código fuente abierto

La semana pasada, Linus Torvalds continuó con una extensa entrevista por correo electrónico con Jeremy Andrews, socio fundador y director ejecutivo de Tag1.

En la primera parte de la entrevista en abril, Torvalds habló de todo, desde los chips ARM64 de Apple y los controladores Rust, hasta su propio entorno de trabajo desde casa basado en Fedora y sus pensamientos sobre los primeros días de Linux. Pero la segunda parte ofrece una visión más profunda de cómo piensa Torvalds, una visión personal de lo que compartiría con otros mantenedores de proyectos y algunas ideas sobre cómo conseguir que las empresas ayuden a hacer crecer el negocio.

Linus reveló cómo procedió cuando comenzó el proyecto:

“Todavía recuerdo los primeros días, cuando la gente me enviaba arreglos, y realmente no los aplicaba como arreglos, pero los leía, que entendía lo que la gente quería hacer y que lo hice yo mismo. Porque así comencé el proyecto, y así me sentí más cómodo y que conocía mejor el código ”. Linus también explicó que era importante aprender a delegar: “Dejé de hacerlo bastante rápido, porque básicamente soy un vago. Me volví muy bueno leyendo los parches y descubriendo lo que estaban haciendo, y luego los apliqué ”.