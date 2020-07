Linus Torvalds le desea una muerte dolorosa a AVX-512 de Intel

Linus Torvalds no tiene pelos en la lengua y suele hablar alto y claro sobre lo que opina de algunas cosas. En esta ocasión ha decido decir lo que opina sobre el repertorio de instrucciones AVX-512 de Intel. Un set de instrucciones que se agrega sobre la ISA base x86-64 para ofrecer instrucciones de cálculo especialmente diseñadas para entornos HPC.

En principio estas instrucciones deberían ser buenas, de hecho agregan rendimiento para cierto tipo de aplicaciones de cálculo empleadas en entornos de HPC. Pero a Linus Torvalds no le ha gustado que este conjunto de instrucciones se incluya también en los procesadores Intel para el escritorio. De hecho, parece que Intel ha recapacitado y parece que sus futuros Alder Lake no tendrán soporte para AVX-512.

Linus Torvalds opina que deberían centrarse más en lo que realmente importa para este tipo de segmento en vez de desperdiciar recursos en nuevos repertorios de instrucciones como AVX-512 que carecen de sentido fuera del mercado HPC (High Performance Computing).

Desde que AVX-512 debutó en los Xeon Phi x200 (Knights Landing), luego pasaría a Skylake-SP, Skylake-X, Cannon Lake y Cascade Lake. Después de eso, algunos como Cooper Lake e Ice Lake también admitieron ciertos subconjuntos de instrucciones del repertorio AVX-512.

La opinión publicada por Phoronix de Linus Torvalds no tiene desperdicio:

Espero que AVX512 muera de forma dolorosa, y que Intel comience a solucionar problemas reales en lugar de tratar de crear instrucciones mágicas para luego crear benchmarks en los que puedan verse bien.

Espero que Intel vuelva a lo básico: haga que su proceso vuelva a funcionar y se concentre más en el código regular que no es HPC o algún otro caso especial sin sentido.

He dicho esto antes, y lo diré de nuevo: en el apogeo de x86, cuando Intel estaba matando a toda la competencia, absolutamente todos los demás lo hicieron mejor que Intel en cargas de FP (Float-Point). El rendimiento de FP de Intel apestaba (relativamente hablando), y no importaba ni un ápice.

Porque absolutamente a nadie le importaba fuera de los benchmarks.

Lo mismo ocurre en gran medida con AVX512 ahora, y en el futuro. Sí, puedes encontrar cosas que te importan. No, esas cosas no veden máquinas en el panorama general.

Y AVX512 tiene desventajas reales. Prefiero ver que el presupuesto de transistores se usa en otras cosas que son mucho más relevantes. Incluso si todavía es FP matemática (en la GPU, en lugar de AVX512). O simplemente dame más núcleos (con un buen rendimiento de un solo hilo, pero sin la basura como AVX512) como lo hizo AMD. (Recuerda que ahora Linus usa AMD Threadripper en su PC)

Quiero que se alcancen mis límites de potencia con un código entero regular, no con un virus de potencia AVX512 que elimina la frecuencia máxima. Ya que esa basura inútil ocupa espacio y eliminan núcleos.

Sí, me doy cuenta. Absolutamente estudio benchmarks de FP y me doy cuenta de que a otras personas les preocupa profundamente. Solo creo que AVX512 es exactamente lo que no hay que hacer. Es una manía mía. Es un excelente ejemplo de algo que Intel ha hecho mal, en parte al aumentar la fragmentación del mercado.

[…] Haga una FPU que sea suficientemente buena, y la gente estará feliz. AVX2 es mucho más que suficiente.