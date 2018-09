Linus Torvalds deja el desarrollo de Linux y pide disculpas

No es una broma, es lo que hemos podido leer en la LKML. Linus Torvalds ha mostrado su particular mail sobre el lanzamiento de Linux 4.19-rc4 que se marcará en el calendario de todos los linuxeros no por ser un kernel especial, sino porque es el que coincide con el anuncio de Linus B. Torvalds de dejar temporalmente el proyecto Linux. En cuanto al nuevo Release Candidate 4 no es un lanzamiento especialmente grande o con demasiados problemas, todo ha ido más o menos como estaba previsto y viene con actualizaciones principalmente en los controladores de redes, y otros subsistemas como viene siendo habitual.

No obstante, esta nota en las LKML viene acompañada de unas disculpas por parte de Linus Torvalds por su comportamiento en las discusiones públicas y privadas que se han hecho respecto al desarrollo del kernel. Y no solo pide disculpas a los desarrolladores del núcleo a los que haya podido afectar u ofender, como ha explicado. Parece que algo ocurrió última cumbre le ha hecho entender, o mejor dicho, le han hecho entender que su lenguaje y forma de contestar puede ser ofensiva o dañar los sentimientos de los desarrolladores como vimos en el caso de Sarah Sharp y otros tantos.

Por eso, Linus Torvalds anuncia su retirada, deja el proyecto Linux de forma temporal. El tiempo que permanecerá fuera no lo sabemos, pero sí sabemos que se ocupará a algún otro proyecto como cuando lo dejó momentaneamente para crear la herramienta git. Además, reflexionará sobre su agresividad verbal a lo largo de todo este tiempo y el daño a los sentimientos producidos, e incluso ha insinuado en la LKML que podría crear algún filtro de correo para evitar esas palabras ofensivas. Sinceramente el mail del creador es raro, se ha mostrado un Linus casi desconocido y sincerándose sobre lo que le ha hecho llegar a este punto.

Parece que todo viene de la última cumbre anual que reune a los mantenedores del kernel, allí a puerta cerrada se reunen unos treinta de los desarrolladores del kernel y mantenedores principales para tratar temas no técnicos relativos al desarrollo. Al parecer a Linus se le olvidó y había reservado esas fechas para tener unas vacaciones con su familia. Eso hizo que la organización retrasase el evento y Linus sugirío que se realizase el evento sin él, pero se negaron y después:

“Pero todo esta situación arrancó entonces un tipo de discusión completamente diferente. […] Me di cuenta de que no había entendido nada bien a algunas personas involucradas. […] Mis ataques frívolos en correos no han sido profesionales ni necesarios. Especialmente las veces que lo llevé al ámbito personal. En mi búsqueda por una mejor solución esto tenía sentido para mi. Ahora sé que no estaba bien y lo siento de verdad. […] Un momento para mirarse al espejo. […] Me tomaré un descando y recibiré ayuda para entender las emociones de las personas y cómo responder de manera apropiada. […] Esto no significa que esté quemado y necesite irme. Más bien al contrario. Quiero continuar con este proyecto al que he dedicado casi tres décadas.”

Como vemos incluso reconoce que podría recibir ayuda psicológica… ¿Y ahora qué? Pues el alemán y mano derecha de Linus, Greg Kroah-Hartman tomará el liderato del proyecto y todo seguirá adelante sin el creador, hasta que decida volver… ¿Cuándo? No lo sabemos.