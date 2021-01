Linus Torvalds culpa a Intel por la falta de adopción generalizada de RAM ECC

En un intercambio reciente sobre la memoria de código de corrección de errores (memoria ECC), Linus Torvalds, criticó abiertamente a Intel por no llevar la RAM ECC a las plataformas principales y elogió a AMD por el soporte en plataformas Ryzen.

La memoria ECC, es un tipo de memoria de acceso aleatorio que contiene un código de corrección que permite detectar y corregir los tipos más comunes de corrupción de datos. Este tipo de memoria se utiliza en computadoras donde la corrupción de datos no se puede tolerar bajo ninguna circunstancia, como para cálculos científicos o financieros.

Para muchas industrias, si se producen errores de almacenamiento importantes, no solo existe el riesgo de pérdidas financieras y en el peor de los casos, la posición de una empresa puede verse seriamente debilitada en el mercado.

En este contexto se critica la tendencia a tener siempre más memoria; de hecho, cuanto más aumenta la capacidad de almacenamiento, más aumenta el riesgo de error. Es por eso que los entornos de trabajo y servidor que requieren una alta integridad de los datos enfatizan la protección integral de los datos. Por ejemplo, la memoria ECC se utiliza en lugar de la RAM normal para protegernos mejor y evitar errores de bits simples.

Ante esto, se han desarrollado varios enfoques para tratar los errores de memoria: programación con reconocimiento de inmunidad, bits de paridad y memoria de código de corrección de errores. El uso de ECC es como llamar a un código de datos que tiene la capacidad de detectar y corregir errores de un solo bit.

Además, el ECC también puede determinar errores raros de doble bit. Para aprovechar este método de corrección, los módulos de memoria de acceso aleatorio (RAM) ordinarios se amplían con un módulo de memoria ECC. Por eso hablamos de ECC RAM.

Al final del día, existe una compensación entre la protección contra la pérdida de datos y el mayor costo de la memoria. Por tanto, esto se hace con ciertos inconvenientes:

Perspectiva de Linus Torvalds

«Y si no me creen, miren las múltiples generaciones de memoria martillada, donde cada vez que Intel y los fabricantes de memorias se quejan sobre cómo se arreglará la próxima vez».

En su publicación, Torvalds señala con el dedo a Intel por la falta de una adopción generalizada de ECC en el espacio principal.

Torvalds cree que esto se debe al bloqueo completo de Intel del soporte ECC en sus procesadores y chipsets de consumo, diciendo que solo eso ha eliminado cualquier incentivo para que los fabricantes de memoria creen memoria ECC de escritorio para el público en general.

Torvalds también elogió a AMD por su soporte no oficial para ECC. A pesar de que se trata de un soporte no oficial, Linus todavía está muy feliz de que AMD incluso esté expandiendo la opción en las plataformas Ryzen.

«Realmente no me importa si miel sistema está equipado con ECC o no. Este no es el problema. Si tengo errores de memoria, en realidad soy bastante bueno para resolverlos. Además, termino usando máquinas bastante «seguras». Me aseguro de tener una potencia sobreespecificada, vivo principalmente al nivel del mar, no hago overclock y compro productos de buena reputación ”, dijo Torvalds.