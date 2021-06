Linus apoya la vacunación contra el COVID y critica a los opositores

Los enojos de Linus Torvalds son legendarios, a tal punto que estuvo un tiempo alejado del desarrollo del núcleo Linux para hacer un ajuste de actitud. Sin embargo, son pocos los que van a estar en desacuerdo con la causa de su nuevo ataque de ira.



Siendo como soy un adicto al off topic (me han echado de varios foros por mi tendencia a salirme del tema) jamás se me hubiera ocurrido usar la lista de correos de los desarrolladores del kernel, reservada para que los desarrolladores discutan aspectos técnicos, para difundir teorías conspirativas sobre las vacunas contra el COVID. Pero, parece que hubo quién lo hizo.

Desde una cuenta identificada como lkml@metux.net se envió el siguiente mensaje:

Y conozco a *mucha* gente que nunca tomará parte en este experimento humano genérico que básicamente crea una nueva raza humanoide (que genera y agotan la proteína tóxica spike, cuya secuencia genética no se parece a algo natural). Yo soy uno de ellos, como toda mi familia.

Linus defiende la vacunación

Torvalds, con la dulzura que lo caracteriza, no dudo en manifestar su opinión de que los comentarios antivacunas carecen de sentido y hay que ignorarlos.

Guarda tus comentarios anti-vacunas insanos y técnicamente incorrectos para ti. No sabes de qué estás hablando, no sabes qué es el ARNm y estás esparciendo mentiras idiotas. Tal vez lo hagas sin saberlo, por mala educación. Tal vez lo hagas porque has hablado con «expertos» o has visto videos de youtube de charlatanes que no saben de qué están hablando. Pero maldita sea, independientemente de dónde hayas obtenido tu información errónea, no voy a permitir que tus tonterías pasen sin oposición en cualquier lista de discusión del kernel de Linux.

Si tienes dudas sobre como funciona el ARNm, Linus te ahorra el tener que ir a la Wikipedia.

Sólo para tu edificación en caso de que estés dispuesto a ser educado: el ARNm no cambia tu secuencia genética de ninguna manera. Es el mismo tipo de material intermedio -y temporal- que tus células generan internamente todo el tiempo como parte de tus procesos celulares normales, y todo lo que hacen las vacunas de ARNm es añadir una dosis de su propia secuencia especializada que luego hace que tu maquinaria celular normal genere esa proteína de punta para que tu cuerpo aprenda a reconocerla. La vida media del ARNm es de unas pocas horas. Cualquier ARNm inyectado desaparecerá de tu cuerpo en un día o dos. No cambia nada a largo plazo, excepto ese natural «tu cuerpo ahora sabe cómo reconocer y luchar contra una nueva proteína extraña» (que luego tiende a desaparecer con el tiempo también, pero dura mucho más que unos pocos días). Y sí, mientras tu cuerpo aprende a combatir ese material extraño, puede que te sientas como una mierda durante un tiempo. Eso es normal, y es la respuesta natural de tus células que gastan recursos en aprender a lidiar con la nueva amenaza.

Linus termina su mensaje con una amable recomendación:

Así que no te sientas tan cómodo por el hecho de que los casos de coronavirus hayan disminuido mucho a tu alrededor. Sí, todas esas personas vacunadas a tu alrededor también te protegerán, pero si hay otra oleada, posiblemente debido a una versión más transmisible, tú y tu familia correréis un riesgo mucho mayor que esas personas vacunadas por culpa de tu ignorancia y tu información errónea. Vacúnate. Deja de creer en las mentiras anti vacunas. Y si insistes en creer en las locas teorías conspirativas, al menos CIERRA LA BOCA al respecto.

Siendo como es este, un blog de tecnología, no vamos a entrar en discusiones sobre los méritos y defectos de las vacunas. En otras palabras, voy a eliminar personalmente los comentarios que lo hagan. He escrito bastante los dos últimos años sobre lo difícil que es encontrar la verdad entre los conspiranóicos, los gerentes de relaciones públicas de los laboratorios y los politicos que buscan cualquier excusa para reducir las libertades individuales y aumentar el control social, como para sumar más aportes a la confusión general.

Lo de vacunarte o no, es tu decisión de acuerdo a la información que te brinde tu médico de confianza.