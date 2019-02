Linspire Cloud Edition 8.0 ya está aquí con novedades…

Lindows, Freespire, Linspire,… recuerdas esos nombres, esos proyectos de distros que pretendían revolucionar el mundo de las distribuciones Linux con una interfaz muy similar a la del sistema operativo Microsoft Windows y con esa tecnología CNR (Click & Run) que pretendía revolucionar el mundo de Linux con instalaciones muy sencillas con un solo clic sin emplear comandos. Pues bien, ahora este proyecto ha resurguido como sabréis si nos seguís leyendo.

Además, hoy te vamos a presentar una edición de esta distro muy peculiar basada en la nube, se trata de la nueva versión de Linspire Cloud Edition 8.0 que llega con muchas novedades. No obstante, muchos son los enemigos de esta distro como hemos contado a veces, por esa estrecha relación con Microsoft, pero hay que decir, que para todos aquellos que no estéis encontra, os contaré algunas cosas sobre ella.

Ahora, Linspire CE 8.0 llega con Office 365 integrado, una buena cualidad para muchos que echan de menos la suite ofimática de Microsoft cuando recalan en Linux, puesto que denotan algunas carencias en el proyecto LibreOffice, Calligra, OpenOffice, etc. Defiendo estos proyectos, pero entiendo que algunas empresas o usuarios prefieran el producto de Microsoft… Así que si no quieres renunciar a Office ni a Linux, es probable que Linspire sea una buena opción para ti.

También podrás disfrutar de un entorno de escritorio KDE Plasma, y muchas otras aplicaciones populares preinstaladas en la distro, como el navegador web Google Chrome, el reproductor multimedia VLC, Skype para conferencias VoIP, el lanzador de Office 365 online que ya he dicho, Microsoft Powershell, etc. Si quieres este producto, debes saber que no es gratuito, ya que debes pagar 49,99$ por usuario para su licencia, o adquirir una licencia ilimitada corporativa por 1.500,99$. Un precio bastante elevado, pero que quizás a ciertos centros educativos o empresas no les suponga demasiado alto…

Más información – Web ofical del proyecto