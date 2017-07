LinkedIn se une a la colaboración con el código abierto

Ya hemos visto como grandes corporaciones que tenían al código propietario como bandera han cedido y han creado o colaborado con proyectos de código abierto en los últimos años, como ejemplo tenemos a Micfrosoft con toda esa serie de noticias que hemos estado viendo en este mismo blog con los proyectos que han liberado o los que han iniciado directamente bajo la filosofía del open-source. Pues bien, ahora se le une otra nueva gran empresa como colaborador en este tipo de software, y esa es LinkedIn.

Lo cierto es que ya estamos acostumbrados a este tipo de colaboraciones, también lo hace Facebook, etc., así que ver que LinkedIn se une al resto no es algo novedoso o sorprendente, pero si una buena noticia para la comunidad. Muchas grandes plataformas web han creado sus proyectos basándose en el código abierto, como hemos visto con Google, Facebook,…Hadoop, etc., e incluso empresas no tan pro-source-code hemos visto que han abierto sus proyectos como Walmart.



Recordemos que LinkedIn es propiedad de Microsoft desde hace unos meses, no se si esto tendrá algo que ver o no… Lo cierto es que se han anunciado dos proyectos de código abierto llamados Iris y Oncall (liberados bajo licencia GPL) destinados para trabajar como una sola app y deberemos estar atentos para ver que nos deparan. El primero es para automatizar la notificación de sucesos, y es altamente configurable. Iris es visto como un programa backend, mientras que Oncall es el frontend de Iris.



Oncall viene con soporte incorporado para horarios de seguimiento, con una interfaz de usuario limpia para intercambiar, editar, y eliminar eventos. Esto es lo que ha explicado Wang, uno de los integrantes de LinkedIn. Pero muchos se preguntan si ambos funcionan juntos como una sola app, por qué se separan. Pues bien, según han indicado parece que hay ventajas al querer tener Oncall como un servicio separado de Iris aunque a vista del usuario trabajen al unísono.