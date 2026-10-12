La comunidad que mantiene LineageOS ha publicado la versión 24.0, una entrega que se apoya en Android 17 y que vio la luz el 11 de octubre. A simple vista, su apariencia no se aleja demasiado de la que ofrece Android de serie, aunque debajo hay bastante trabajo de adaptación.

Android 17 llegó al mercado en junio y, desde entonces, los desarrolladores han tenido que encajar sus propios cambios y funciones sobre esa base. Como ya venían lidiando con las reorganizaciones que Google introdujo en versiones anteriores, pudieron preparar la base de código antes de lo previsto. Esta primera entrega se centra sobre todo en avances incrementales y en retoques de interfaz y experiencia de uso.

LineageOS 24.0 introduce mejoras incrementales sobre Android 17

El salto a LineageOS 24.0 no busca romper con lo anterior. La versión mantiene la esencia de Android, pero incorpora ajustes propios que el equipo ha ido puliendo a medida que Google movía piezas en su sistema. En esta ocasión, el foco está en que todo funcione de forma estable y en pequeños detalles de uso diario, más que en una revolución visual.

Parches de seguridad y ramas mantenidas en LineageOS 24.0

Uno de los apartados más relevantes para quien usa el móvil a diario es el de las actualizaciones. En las ramas que van de la 18.1 a la 24.0 se han integrado los parches de seguridad desde agosto de 2025 hasta octubre de 2026. Las ramas heredadas 15.1, 16.0 y 17.1, por su parte, seguirán recibiendo parches hasta noviembre de 2025.

Aplicaciones con Material Design 3 Expressive

La capa visual también recibe atención. Varias aplicaciones propias han adoptado Material Design 3 Expressive, entre ellas el editor de imágenes Canvas, el lanzador Catapult para Android TV y el navegador Jelly. El equipo ha trabajado además el diseño para que se vea mejor en tablets y televisores, dos formatos donde a veces los detalles marcan la diferencia.

Instalación más directa desde el navegador

La instalación también se simplifica. El proyecto ofrece herramientas de flasheo en el navegador para métodos habituales como ADB y Fastboot. Gracias a WebUSB, la página puede comunicarse directamente con el dispositivo compatible, lo que reduce la necesidad de buscar, instalar y ejecutar un programa de flasheo aparte.

Para quien sigue de cerca el rom, LineageOS 24.0 se presenta como una actualización de continuidad: Android 17 como base, parches de seguridad que llegan hasta octubre de 2026 en las ramas 18.1 a 24.0, aplicaciones renovadas con Material Design 3 Expressive y un proceso de instalación menos engorroso mediante WebUSB, ADB y Fastboot. No hay grandes golpes de efecto, pero sí una puesta al día pensada para que el sistema siga siendo una alternativa viable y mantenida.