Cuando se habla de Limine en Internet, mucha gente piensa directamente en un gestor de arranque moderno para sistemas operativos, pero también es una expresión jurídica latina muy usada en el ámbito procesal. Este doble significado hace que el término genere cierta confusión, sobre todo cuando se busca información en Google y aparecen resultados tanto tecnológicos como legales. Aquí vamos a poner orden y a explicar sólo lo que nos interesa, que es la alternativa a GRUB.

Limine es un bootloader multiprotocolo de nueva generación, muy popular en el mundo Linux y entre desarrolladores de sistemas operativos. A lo largo del artículo veremos qué es Limine como software, qué ofrece frente a otros gestores de arranque como GRUB o rEFInd, cómo se instala y configura en distintas plataformas y qué herramientas auxiliares tiene.

Qué es Limine como gestor de arranque

Limine es un gestor de arranque avanzado, portátil y multiprotocolo, escrito principalmente en C y ensamblador, que funciona como referencia oficial de su propio protocolo de arranque: el Limine Boot Protocol. A la vez, actúa como bootloader generalista capaz de cargar Linux, otros kernels compatibles y de encadenar (chainload) a otros cargadores de arranque ya instalados en el sistema.

Uno de los objetivos clave de Limine es proporcionar una alternativa más robusta a GNU GRUB y, al mismo tiempo, ofrecer un protocolo moderno que simplifique la vida a quienes desarrollan kernels. La idea es que, una vez que el bootloader termina su trabajo, el kernel reciba un entorno de 64 bits bien preparado, con menos “chapuzas” y pasos intermedios que en especificaciones más antiguas como Multiboot o Multiboot2.

Este proyecto está desarrollado por @mintsuki y otras personas colaboradoras, bajo licencia BSD-2-Clause. La versión estable pertenece a la rama 10.x y las releases siguen un esquema de versionado semántico (Semantic Versioning), lo que facilita entender rápidamente si un cambio es menor, mayor o de tipo parche.

Arquitecturas y plataformas compatibles

Limine presume de ser muy portátil a nivel de arquitectura. A partir de la información oficial, actualmente soporta, entre otras, las siguientes plataformas:

IA-32 (x86 de 32 bits) , con soporte garantizado a partir de CPUs de clase Pentium Pro (i686).

, con soporte garantizado a partir de CPUs de clase Pentium Pro (i686). x86-64 , es decir, la arquitectura de 64 bits de escritorio más extendida en PCs actuales.

, es decir, la arquitectura de 64 bits de escritorio más extendida en PCs actuales. aarch64 (arm64) , habitual en servidores ARM y algunos dispositivos de escritorio modernos.

, habitual en servidores ARM y algunos dispositivos de escritorio modernos. riscv64 , cada vez más presente en entornos experimentales y de investigación.

, cada vez más presente en entornos experimentales y de investigación. loongarch64, con un soporte aún experimental según la propia documentación del proyecto.

En la práctica, cualquier sistema x86-64, aarch64, riscv64 o loongarch64 con firmware UEFI entra dentro de los objetivos de soporte de Limine. Para la arquitectura x86 de 32 bits, como se ha comentado, el soporte está enfocado a procesadores relativamente modernos (i686 en adelante), dejando fuera generaciones muy antiguas.

Protocolos de arranque admitidos

Una de las razones por las que Limine tiene tan buena acogida entre usuarios avanzados es que reconoce varios protocolos de arranque, lo que le permite funcionar como una especie de “hub” para distintos sistemas operativos y bootloaders.

Entre los protocolos soportados se incluyen:

Protocolo Linux , para arrancar directamente kernels de GNU/Linux junto con su initramfs.

, para arrancar directamente kernels de GNU/Linux junto con su initramfs. Protocolo Limine , el propio protocolo nativo del proyecto, especialmente pensado para facilitar el trabajo a desarrolladores de kernels personalizados.

, el propio protocolo nativo del proyecto, especialmente pensado para facilitar el trabajo a desarrolladores de kernels personalizados. Multiboot 1 , una especificación muy extendida en sistemas operativos alternativos y proyectos educativos.

, una especificación muy extendida en sistemas operativos alternativos y proyectos educativos. Multiboot 2 , la evolución de la anterior, con nuevas características y mayor flexibilidad.

, la evolución de la anterior, con nuevas características y mayor flexibilidad. Chainloading, es decir, la capacidad de delegar el control a otro bootloader, como el cargador de Windows o rEFInd.

Gracias a este enfoque multiprotocolo, Limine se adapta bien a escenarios de multiboot donde conviven Linux, otros sistemas experimentales y cargadores de arranque ya presentes en el disco. No pretende monopolizar todo, sino servir de capa de orquestación flexible.

Esquemas de particionado y sistemas de archivos

En cuanto al particionado del disco, Limine funciona con los esquemas más habituales en sistemas de escritorio y servidores. Concretamente, admite:

MBR (Master Boot Record) , el clásico esquema de particiones usado durante décadas.

, el clásico esquema de particiones usado durante décadas. GPT (GUID Partition Table) , el estándar moderno recomendado, especialmente con UEFI.

, el estándar moderno recomendado, especialmente con UEFI. Medios sin particionar, útil en ciertos casos como imágenes ISO o configuraciones muy sencillas.

Respecto a los sistemas de archivos, aquí Limine adopta una filosofía deliberadamente minimalista. El bootloader solo soporta de forma nativa unos pocos formatos:

FAT12, FAT16 y FAT32 , muy comunes en particiones de sistema EFI (ESP) y medios extraíbles.

, muy comunes en particiones de sistema EFI (ESP) y medios extraíbles. ISO9660, el estándar típico utilizado para CDs y DVDs.

Este listado relativamente corto es intencional. Limine no pretende entender todos los sistemas de archivos que pueda usar el sistema operativo en su raíz (ext4, Btrfs, XFS, ZFS, etc.), sino centrarse en una capa muy concreta: la de los ficheros de arranque (núcleo, initramfs, microcódigo y similares) ubicados en una partición FAT o en un medio ISO. El propio proyecto deja claro que, si tu sistema de archivos no aparece en esa lista, se recomienda consultar antes la FAQ en lugar de abrir incidencias o pull requests pidiendo soporte directo.

Esto implica que, en configuraciones UEFI típicas, el kernel y el initramfs deben residir en la ESP FAT32 o en otra partición FAT dedicada, mientras que la raíz del sistema puede estar en Btrfs, ext4, ZFS, etc. Para los usuarios que vienen de otros bootloaders, esto puede chocar un poco, pero tiene sentido dentro de la filosofía de diseño de Limine.

Requisitos mínimos del sistema

En lo relativo a los requisitos de hardware, Limine se mantiene bastante conservador pero razonable. Para sistemas x86 de 32 bits, el soporte se garantiza a partir de la generación Pentium Pro / i686. Todo lo anterior puede funcionar o no, pero no está dentro de las metas oficiales.

Para arquitecturas de 64 bits en general, todas las máquinas x86-64, aarch64, riscv64 y loongarch64 con UEFI están dentro del ámbito soportado. Esto incluye desde equipos de sobremesa y portátiles relativamente modernos hasta servidores y algunos dispositivos ARM avanzados.

Distribución, versiones y binarios precompilados

La forma principal de obtener Limine es a través de su repositorio oficial en Codeberg, donde se mantiene el código fuente y la documentación. Desde la versión 7.x en adelante, el proyecto utiliza versionado semántico (por ejemplo, 10.5.0), lo que facilita saber si una actualización puede traer cambios incompatibles o solo correcciones.

Para hacer la vida más sencilla a los usuarios, el proyecto proporciona ramas y etiquetas “-binary” que contienen binarios precompilados para cada versión puntual. Estas ramas tienen nombres como v10.x-binary o v10.8.5-binary , y permiten clonar directamente una release lista para usar sin pasar por todo el proceso de compilación.

Un ejemplo muy típico sería clonar la última release binaria de la rama 10.x con un comando similar a git clone con la rama v10.x-binary y profundidad 1. Si se quiere una versión concreta, se cambia por la etiqueta exacta, por ejemplo v10.8.5-binary . Una vez clonado el repositorio binario, basta con ejecutar make en el directorio correspondiente para reconstruir utilidades de usuario como el ejecutable limine . Además, se proporcionan binarios para Windows, lo que facilita preparar medios de arranque desde sistemas de Microsoft.

Instalación genérica: fuentes vs binarios

Si has clonado una de las ramas binarias, los pasos clásicos de compilación desde cero dejan de ser estrictamente necesarios. Aun así, el proyecto remite a ficheros como INSTALL.md, USAGE.md y 3RDPARTY.md para quien quiera construir Limine desde las fuentes, revisar la licencia de terceros o profundizar en detalles de uso más avanzados.

En resumen, existen dos grandes enfoques para instalar Limine en tu sistema:

Usar paquetes de la distribución (por ejemplo, en Arch Linux o Gentoo), aprovechando scripts y hooks ya preparados.

Clonar desde Codeberg, bien sea la rama de código fuente principal o una rama de binarios, para un control más directo y fino sobre la instalación.

Instalación y despliegue en Arch Linux

Arch Linux ofrece un paquete oficial limine, que se instala con el gestor de paquetes pacman . Tras instalar dicho paquete, la documentación de Arch aconseja seguir los apartados de “Deploying the boot loader” y “Configuration” para completar la puesta en marcha.

Despliegue en sistemas UEFI

En un sistema UEFI típico, la instalación de Limine consiste en copiar el binario EFI adecuado a la partición del sistema EFI (ESP) y asegurarse de que el firmware lo ve como una opción de arranque. En el caso de máquinas x86-64, se utiliza normalmente el archivo BOOTX64.EFI ubicado en /usr/share/limine/ .

El flujo habitual en Arch Linux sería crear primero un directorio en la ESP, por ejemplo esp/EFI/arch-limine , y después copiar el ejecutable EFI a ese directorio. Si se trata de una UEFI de 32 bits, en vez de BOOTX64.EFI se usaría BOOTIA32.EFI . Una vez copiado, se puede registrar la entrada en el firmware usando efibootmgr , especificando el disco ( /dev/sdX ) y el número de partición de la ESP, junto con la ruta al binario EFI dentro de dicha partición.

Este paso con efibootmgr no es automático: Limine no escribe entradas NVRAM por su cuenta, así que es responsabilidad del usuario crear una nueva entrada de arranque, por ejemplo con la etiqueta “Arch Linux Limine Boot Loader”.

Despliegue en BIOS con MBR

En equipos que arrancan en modo BIOS con tabla de particiones MBR, la instalación de Limine se divide en dos partes. Por un lado, hay que copiar el archivo limine-bios.sys (que contiene el código de la tercera etapa del bootloader) a alguna partición cuyo sistema de archivos esté soportado (normalmente FAT) y que forme parte del mismo disco donde se instalará el arranque.

El archivo limine-bios.sys puede vivir en el directorio raíz, en /boot , en /limine o en /boot/limine . Una configuración muy típica es tener una partición FAT montada en /boot y copiar ahí el archivo dentro de /boot/limine/ . Después, se ejecuta el comando limine bios-install /dev/sdX (donde /dev/sdX es el disco, no la partición) para escribir las etapas iniciales del bootloader en el MBR y sectores adyacentes del disco.

Despliegue en BIOS con GPT

Si el disco usa particiones GPT y se arranca igualmente en modo BIOS, hace falta un pequeño ajuste adicional. En este caso, Limine requiere una partición especial sin sistema de archivos donde almacenar su código de arranque temprano. Esta partición debe tener al menos 32 KiB y usar el GUID de tipo 21686148-6449-6E6F-744E-656564454649 , conocido como “BIOS boot partition”.

Una vez creada esa partición, se ejecuta de nuevo limine bios-install , esta vez especificando el dispositivo que incluye número de partición. Si no se indica, la herramienta intentará detectar automáticamente la partición adecuada. Como en el caso MBR, hay que asegurarse de que limine-bios.sys se copie a alguna partición soportada del mismo disco.

Unidades preparadas para UEFI y BIOS a la vez

Una ventaja interesante del enfoque de Limine es que permite construir unidades booteables híbridas que funcionen tanto en firmware UEFI como en BIOS clásico. Mientras el disco use MBR y contenga una ESP adecuada (que además puede ser la misma partición FAT usada como /boot para BIOS), se pueden seguir a la vez los pasos de despliegue UEFI y BIOS.

Este tipo de configuración es muy útil cuando se quiere montar, por ejemplo, un USB instalador universal que pueda iniciarse en equipos antiguos con BIOS y en máquinas más nuevas con UEFI sin tener que mantener dos medios distintos.

Configuración básica en Arch: limine.conf

Limine no proporciona de serie un archivo de configuración predeterminado; es decir, hay que crear “limine.conf” a mano. Este fichero instruye al bootloader sobre qué sistemas operativos y kernels están disponibles y cómo debe mostrarlos en el menú de arranque.

En sistemas UEFI, lo más cómodo es situar limine.conf en el mismo directorio que el ejecutable EFI de Limine, ya que el bootloader mira ahí primero. Esto facilita tener varias instalaciones independientes de Limine en una misma ESP, cada una con su propia configuración. En BIOS, o si no se ha puesto el fichero junto al binario EFI, la configuración debe ir en el directorio raíz, /boot , /limine o /boot/limine de una partición soportada del disco donde se instaló Limine.

El nombre del archivo debe ser exactamente limine.conf. Dentro de ese fichero, la notación boot():/ hace referencia a la partición donde reside el propio limine.conf . Si el kernel y el initramfs están en otra partición diferente (por ejemplo, una partición FAT de /boot distinta de la ESP), es posible cambiar boot():/ por uuid(PARTUUID):/ , usando el PARTUUID de la partición FAT correspondiente.

Un ejemplo sencillo para un sistema Arch con un único kernel podría definir un timeout de 5 segundos, un protocolo linux, la ruta al kernel (por ejemplo boot():/vmlinuz-linux ), la línea de comandos con el UUID de la raíz y el modo lectura-escritura, y el module_path para el initramfs. Aunque la sintaxis exacta ha ido cambiando con las versiones, la documentación oficial detalla al milímetro las claves posibles.

Conviene tener presente que en algunas máquinas la UEFI no inicializa todos los discos si está activada la opción de “fast boot”. En esos casos, Limine puede fallar al abrir imágenes de otros discos con errores del estilo “Failed to open image with path…”. La solución suele pasar por desactivar el arranque rápido o habilitar en la BIOS la inicialización de todos los dispositivos de almacenamiento.

Memtest86+ y Windows en Limine

Una de las ventajas prácticas de usar Limine como gestor de arranque principal es que puede integrarse con herramientas externas como Memtest86+ o con el propio cargador de Windows, todo gestionado desde limine.conf .

Para usar Memtest86+ en sistemas UEFI, basta con instalar el paquete memtest86+-efi y añadir una entrada en la configuración indicando protocolo efi y la ruta, normalmente algo como boot():/memtest86+/memtest.efi . En sistemas BIOS, se emplea el paquete memtest86+ clásico y se define una entrada con protocolo linux y la ruta memtest.bin , indicando igualmente dónde se encuentra el archivo.

Para Windows en modo UEFI, se puede aprovechar el chainloading: se declara una entrada en Limine con protocolo efi y una ruta del estilo boot():/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi . En algunos casos, puede ser recomendable usar de nuevo la notación uuid(PARTUUID):/ en lugar de boot():/ si el fichero de configuración está en una partición distinta de la ESP principal donde vive el cargador de Windows.

Automatización con pacman hooks

En Arch Linux se recomienda crear hooks de pacman para que, cada vez que se actualice el paquete limine , se reprograme automáticamente el bootloader. Hay dos ejemplos típicos: uno para UEFI y otro para BIOS.

En UEFI, el hook suele ejecutar un simple cp para copiar el binario BOOTX64.EFI desde /usr/share/limine a la ruta concreta de la ESP (por ejemplo, esp/EFI/arch-limine/ ) tras cada actualización. En BIOS, el hook acostumbra a lanzar limine bios-install /dev/sdX y copiar de nuevo el archivo limine-bios.sys a /boot/limine/ . Eso sí, hay que ser muy cuidadoso con la ruta del disco usada en el hook, porque si cambian los nombres de dispositivo (por mover el disco de equipo, enchufar nuevas unidades, etc.), se podría sobreescribir el MBR de otro disco sin querer.

Herramientas auxiliares en Arch: limine-entry-tool y limine-snapper-sync

Para automatizar la gestión de entradas de arranque y la integración con snapshots de Btrfs, el ecosistema de Arch ofrece varias herramientas complementarias a Limine.

Por un lado, existen utilidades como limine-entry-tool (y scripts asociados) que se encargan de generar y actualizar entradas de kernels e initramfs al instalar o actualizar paquetes de núcleo. Estas herramientas incluyen hooks para mkinitcpio y dracut: en lugar de llamar directamente a mkinitcpio o dracut , se utilizan comandos adaptados como limine-mkinitcpio o limine-dracut que, además de generar la imagen de arranque, actualizan limine.conf en la ESP.

La configuración se centraliza en un fichero como /etc/default/limine, donde se pueden ajustar opciones muy útiles, por ejemplo:

Definir ESP_PATH manualmente si bootctl --print-esp-path no detecta bien la partición EFI.

manualmente si no detecta bien la partición EFI. Activar o desactivar la generación automática de initramfs de fallback (opción DRACUT_FALLBACK ).

(opción ). Elegir si se prefiere arrancar usando UKI (Unified Kernel Image) con ENABLE_UKI .

(Unified Kernel Image) con . Buscar y añadir otros bootloaders presentes en la ESP (systemd-boot, rEFInd, etc.) gracias a la opción FIND_BOOTLOADERS .

. Configurar Limine como fallback de la UEFI con ENABLE_LIMINE_FALLBACK , de modo que, si la firmware borra las entradas personalizadas, use automáticamente Limine.

Por otro lado, la herramienta limine-snapper-sync (disponible en AUR) añade integración entre Snapper y Limine para sistemas con Btrfs. Esta utilidad permite crear entradas de arranque para snapshots, restaurar el sistema a estados anteriores (usando métodos como rsync , replace o el propio Snapper), generar entradas de “backup” tras una restauración, reparar ficheros de arranque dañados copiándolos desde snapshots recientes e incluso avisar de posibles problemas de hardware si detecta discrepancias en los hashes de archivos críticos.

Para que funcione, es necesario que limine.conf contenga algún indicador como //Snapshots o /Snapshots en la entrada principal del sistema. Además, hay que ajustar variables como ROOT_SUBVOLUME_PATH o ROOT_SNAPSHOTS_PATH si se usa un layout de Snapper personalizado. Una vez configurado, se puede lanzar limine-snapper-sync para comprobar que todo va bien y, si funciona, habilitar el servicio limine-snapper-sync.service para mantener sincronizadas las entradas con la lista de snapshots de forma automática.

Instalación y configuración en Gentoo

En Gentoo, Limine se encuentra disponible en el árbol principal de ebuilds, pero puede aparecer inicialmente enmascarado. Para poder instalarlo, hay que añadir el paquete sys-boot/limine a un fichero dentro de /etc/portage/package.accept_keywords/ , lo que esencialmente permite el uso de palabras clave (keywords) más “inestables” o de prueba para ese paquete concreto.

Adicionalmente, Gentoo permite ajustar USE flags para compilar únicamente aquello que interesa. Por ejemplo, en una máquina AMD64 con UEFI, se pueden activar solo las opciones relacionadas con EFI para esa arquitectura, reduciendo así el tamaño y la complejidad de la instalación. El listado completo de USE flags soportadas se puede consultar con los comandos habituales de Portage.

Tras desmascarar y ajustar las USE flags, se instala Limine con la orden habitual de emerge sobre sys-boot/limine . A partir de ahí, el proceso de configuración discurre de forma similar a Arch, pero con algunas particularidades descritas en la wiki de Gentoo.

Copia de archivos para UEFI y BIOS en Gentoo

La guía de Gentoo enfatiza que Limine necesita un punto de montaje vfat en /boot, que será la ESP en sistemas UEFI y una partición FAT dedicada en sistemas BIOS. Antes de copiar nada, se recomienda comprobar con lsblk que /boot está realmente montado en la partición correcta.

En el caso de UEFI, se sigue una estructura de directorios estándar ( /boot/EFI/BOOT/ u otra similar) y se copia el binario EFI correspondiente desde /usr/share/limine . La mayoría de las UEFI detectan esta estructura por defecto sin necesidad de usar efibootmgr , aunque, si el firmware es quisquilloso o si se quiere más control, se puede crear una entrada NVRAM manualmente con dicho programa.

En BIOS, el proceso se parece mucho al de Arch: se copia limine-bios.sys al root de /boot o a un subdirectorio (por ejemplo, /boot/limine ), y luego se ejecuta limine bios-install /dev/sdX para escribir el código en el MBR. La documentación recuerda una vez más que hay que sustituir sdX por el disco correcto, ya sea un dispositivo SATA, NVMe o eMMC, y que debe tener tabla de particiones DOS (MBR) para ese método concreto.

Sintaxis moderna de limine.conf en Gentoo

Desde las versiones 9.x, Limine ha dejado de admitir la sintaxis de configuración “legacy” utilizada en ramas 7.x y 8.x. Por tanto, al actualizar desde versiones antiguas, es obligatorio adaptar el archivo limine.conf al nuevo formato. En instalaciones nuevas no hay que preocuparse, siempre que se siga la documentación reciente.

La wiki de Gentoo ofrece ejemplos de configuración genéricos pensados para sistemas con el kernel de distribución sys-kernel/gentoo-kernel o sys-kernel/gentoo-kernel-bin y raíz en Btrfs. Dichos ejemplos muestran cómo usar boot():/ para hacer referencia a la partición de /boot, cómo pasar parámetros al kernel para que monte la raíz desde un subvolumen Btrfs (por ejemplo, rootflags=subvol=/@ ), y cómo especificar una entrada separada para microcódigo o initramfs.

También se proporciona un ejemplo adaptado a root en ZFS, donde la línea de comandos del kernel incluye el parámetro root=zfs:pool/dataset y se cargan de antemano los módulos necesarios para ZFS a través de la opción modules . Esto resulta especialmente útil porque ZFS no suele estar integrado directamente en el kernel, sino como módulos externos que se instalan con paquetes como sys-fs/zfs-kmod .

Configuraciones de arranque dual con Windows

La wiki de Gentoo detalla cómo realizar doble arranque con Windows usando Limine tanto en UEFI como en BIOS. En UEFI, el enfoque es el mismo que en Arch: una entrada con protocolo efi que apunta al archivo bootmgfw.efi de Microsoft, agrupando incluso varias entradas en un sistema jerárquico (por ejemplo, con “subentradas” para diferentes sistemas bajo una cabecera común).

En BIOS, el chainloading es similar pero apuntando a otra partición en MBR. Hay que especificar cuidadosamente el disco y la partición, y a veces hace falta algo de prueba y error hasta dar con la combinación que arranca el Windows correcto. En ambos escenarios, la principal diferencia respecto a GRUB es que Limine no depende de os-prober para detectar otros sistemas; se definen las entradas de forma manual, pero con una sintaxis muy legible.

Uso, comunidad y soporte alrededor de Limine

Además de las wikis de Arch y Gentoo, Limine está empaquetado en varias distribuciones más: aparece como opción en el instalador oficial de Arch (archinstall), se incluye en EasyOS (derivado de Puppy Linux), forma parte de CachyOS, Chimera Linux y KaOS, y es utilizado como bootloader en proyectos como Cosmos y soportado por SerenityOS. Todo esto refuerza su papel como alternativa real y moderna frente a bootloaders tradicionales.

El desarrollo está coordinado a través de su repositorio en Codeberg y de su web oficial, pero la comunidad también se mueve en canales como una sala de Matrix ( #limine:matrix.org ) y una comunidad en Fluxer, donde se puede pedir ayuda, compartir información o simplemente charlar sobre novedades. Quien quiera apoyar el proyecto económicamente puede hacerlo mediante Liberapay, aunque las donaciones se presentan siempre como algo totalmente opcional.

Como curiosidad, la documentación menciona de forma desenfadada créditos como “Photo by Pixabay”, mostrando cierto cuidado por los detalles visuales en la presentación oficial del proyecto.

Debate sobre /boot en FAT32 y multiboot con varias distros

En algunos foros y debates técnicos, se ha planteado una preocupación recurrente sobre el uso de Limine en escenarios con múltiples distribuciones Linux instaladas en un mismo SSD. El caso típico es el de alguien que tiene varias distros con raíces en Btrfs, particiones separadas para /boot (a veces en Btrfs, otras en ext4) y una ESP FAT32 común. Algunas distros exigían antaño una partición /boot dedicada, y mezclar los kernels de varias instalaciones en la misma ruta se sabe que puede terminar en desastre si una sobreescribe archivos de otra.

El punto conflictivo suele ser que Limine exige que el /boot que él usa sea FAT32 (la ESP en sistemas UEFI o una partición FAT en BIOS), lo que implica que el kernel y los archivos de arranque se guardan en una partición FAT y no en ext4 o Btrfs. Ante esto, algunos usuarios se preguntan:

Si instalar otras distros con ese esquema no es arriesgado, porque podrían machacar los ficheros de /boot de las demás.

de las demás. Si no resulta inseguro o inestable tener el núcleo en un sistema de archivos FAT32, comparado con alternativas “de toda la vida” como ext4.

La documentación oficial de Limine remite principalmente a la herramienta de gestión de entradas y a la filosofía de mantener todo en una partición FAT mínima y controlada, pero en la práctica, quienes buscan un sistema multiboot muy automatizado suelen valorar alternativas como rEFInd (capaz de detectar automáticamente Linux y Windows y de integrarse con snapshots Btrfs) o GRUB, con su larga historia y utilidades como os-prober.

En cualquier caso, la clave con Limine es entender que no intenta resolver todos los escenarios por sí mismo: opta por una aproximación más sencilla y acotada (FAT + archivos de arranque) y deja al usuario y a las herramientas de la distro la responsabilidad de organizar el resto de la arquitectura de particiones y snapshots.