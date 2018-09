LikeWise Open: instalación y configuración de Active Directory en Linux

Las redes heterogéneas son más comunes de lo que creemos. Existen numerosas empresas, organizaciones y también muchos usuarios que montan redes de computadoras heterogéneas en sus propios hogares para compatir datos y servicios entre ellas. No es la primera vez que tratamos el tema de la heterogeneidad, ya que el paquete Samba del que tanto hemos hablado es un claro ejemplo de una utilidad que nos permite compartir y gestionar archivos entre distintos sistemas operativos Microsoft Windows y Unix mediante este protocolo.

Pero en muchas ocasiones los administradores de sistemas o usuarios tienen que ir mucho más allá y necesitan de servicios y configuraciones algo más complejas de lo que es un simple intercambio de archivos entre estos sistemas operativos, como pueden ser los servidores LDAP para logins, o gestionar un servicio de red distribuida de Microsoft Windows como puede ser Active Directory, que sin la ayuda de la herramienta que te presentamos hoy podría ser algo más complecado desde tu distro Linux…

¿Qué es Active Directory?

Si no sabes qué es AD o Active Directory, se trata de una tecnología de Microsoft para implementar servicio de directory en una red distribuida de computadoras. Para ello emplea diferentes protocolos como LDAP, DNS, DHCP y Kerberos, seguro que te suenan todos, ya que son bastante populares. Este entramado se establece entre varios equipos o servidores que crean y gestionan varios objetos como usuarios, equipos, grupos, contraseñas, para poder administrar los inicios de sesión de los equipos que están configurados en AD y pertenecen a esta red.

AD tiene una estructura bien establecida, en orden jerárquico y permite a los sysadmins establecer políticas robustas para poder realizar una gestión remota de los entornos, aplicar actualizaciones en todos los equipos, compartir carpetas y recursos en la red, desplegar programas en todos los equipos de la red, etc, todo de una forma bastante controlada y sencilla que se puede llevar a cabo desde cualquier máquina, incluso una distribución GNU/Linux con el software adecuado como te vamos a indicar en este tutorial, aunque hay otras opciones.

¿Cómo instalar y configurar LikeWise en Linux?

Likewise Open es una aplicación MIT que te puede ayudar a la gestión de un AD desde tu distribución GNU/Linux. Likewise simplifica lo necesario para configurar y autenticar una máquina Linux dentro de un dominio Active Directory. Para ello, éste paquete de software hace uso de algunas herramientas bastante conocidas como puede ser el famoso paquete winbind. Este paquete incluye también el conocido demonio winbindd, que seguramente te suene ya que también se usa en Samba. Gracias a ese demonio se puede realizar la gestión de este tipo de redes Windows desde tu distro.

Para poder instalar Likewise Open en tu distro, podrías usar alguna herramienta como alien para convertir el paquete DEB en otro tipo de binario como RPM, etc., aunque no te lo recomiendo y eso tampoco asegura que funcione adecuadamente. Lo digo porque he encontrado algunas dificultades en ciertas distros para encontrar este paquete, aunque sí es verdad que en Ubuntu y CentOS no he tenido problema alguno…de hecho, los pasos a seguir los haré para Ubuntu.

Para instalar el paquete likewise-open que es el nombre que recibe, lo encontrarás fácilmente en los repositorios de tu distro Ubuntu, y con el gestor de paquetes de ésta podrás instalarlo de una forma muy sencilla ejecutando el comando:

sudo apt-get install likewise-open

Probablemente en distros Ubuntu más nuevas tendrás problemas, y no se encontrará el paquete. No te preocupes, podrías buscar una alternativa como PBIS en GitHub, pero no te recomiiendo que busques en las webs si existe alguna versión del paquete DEB, ya que no es una fuente fiable… . Pero para que no tengas que buscar, lo más sencillo es realizar lo siguiente, añadir este link a tu browser y descargar el paquete DEB:

http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/l/likewise-open/likewise-open_6.1.0.406-0ubuntu5_amd64.deb

Y una vez lo tengas, puedes ejecutar nuevamente el comando siguiente para instalarlo y ahora sí que no deberías tener problema alguno:

sudo dpkg -i likewise-open_6.1.0.406-0ubuntu5_amd64.deb</pre> <pre>

Ahora ya estará instalado el paquete, ya lo tenemos todo listo para poderlo ejecutar y comenzar a utilizarlo. En este momento debemos comentar con la configuración para que funcione adecuadamente en la red, y para ello debes ejecutar en el terminal el siguiente comando:

<span class="command">sudo domainjoin-cli join nombre-de-mi-dominio.es Administrador</span>

Debes sutituir nombre-de-mi-dominio.es por el dominio que estes usando según tu caso y Admnistrador por el nombre de la cuenta de administrador que sea o del usuario que necesitemos. Una vez hecho esto debes reiniciar tu distro Linux (o simplemente reiniciar el servicio de likewise-open para que reconozca los cambios), puedes hacerlo desde el entorno gráfico o mediante un reboot desde la consola, como prefieras.

Ahora, una vez inicias, podrías usar una tty o también hacerlo desde el menú de login que aparece justo durante el arranque del entorno de escritorio. Esta vez, en vez de introducir tu nombre de usuario normal y contraseña como harías normalmente, puedes introducir el nombre o administrador que has configurado anteriormente de este modo:

nombre_usuario@mi-nombre-de-dominio.es

Y también escribirás la contraseña que dicho usuario o administrador tenga dentro del Active Directory. Tras pulsar el botón para inicio de sesión ya estaremos dentro, pudiendo gestionar lo que necesitemos…

Espero que el tutorial te haya servido de ayuda y puedas gestionar de una forma más sencillas tu AD desde tu distribución GNU/Linux. No olivides dejar tus comentarios, sugerencias y dudas…