Lifehacker Pack: un pack de apps esenciales para Linux

Lifehacker Pack es un paquete que incluye diversas apps esenciales para Linux todo en uno. Tenemos diversas distribuciones, con diferentes paquetes preinstalados por defecto, aunque bien es cierto que en la mayoría de ellas, al menos en las más conocidas, ya vienen con la mayoría de programas que usamos de forma cotidiana y poco tenemos que agregar si somos un usuario medio, a excepción de ciertas herramientas o programas más específicos.

Lo que viene a hacer Lifehacker Pack es integrar algunas de las mejores aplicaciones esenciales para Linux en un solo paquete, para instalarlas de golpe en nuestro sistema. Esto como digo no es demasiado práctico siempre que piensas en distribuciones conocidas, pero existen otras que no incluyen dichas apps preinstaladas o si son distribuciones construidas desde cero, etc. Por lo que el paquete empieza a cobrar importancia, y más aún si tenemos muchos equipos, ahorrándonos en gran medida hacer una por una las instalaciones.

Qué incluye el paquete LifeHacker Pack, pues bien, ahora intentaré poner una lista de las aplicaciones o software incluido en él. Pero antes me gustaría dejar el enlace de dónde podemos obtenerlo desde la web oficial del proyecto. Si vienes del mundo de Windows, quizás también conozcas este paquete, ya que también existe una versión para sistemas operativos de Microsoft. Y volviendo a lo que incluye este paquete, puede decir que podemos encontrar:

Synapse

Kate

Geany

Autokey

LibreOffice

Chrome

Pidgin

Skype

Google Hangouts

VLC

digiKam

Shotwell

GIMP

Clementine

Spotify

Dropbox

Deluge

CrashPlan

PeaZip

Wine

VirtualBox

Terminator

Como puedes ver hay desde apps para la comunicación, ofimática, comprimir/descomprimir, para la nube, reproductores multimedia, virtualización, navegadores, editores gráficos, música, Wine para poder instalar también software nativo para Microsoft Windows, etc. Por tanto es bastante completo y viene a satisfacer muchos frentes y tipos de usos que les damos a nuestro sistema.