Probablemente, mucho usuarios, sobre todo los más jugones, conocerían bien a la compañía Feral Interactive desde hacía mucho tiempo. También es probable que otros muchos la conozcan más por las noticias como la que os traemos hoy: van a portar un juego para que esté disponible para Linux y macOS, algo que ya han hecho varias veces este año con juegos como DiRT 4 o Shadow of The Tomb Raider. En esta ocasión, el juego elegido será Life Is Strange 2.

Así lo ha anunciado hace unas horas en su página web oficial. Como es habitual, lo que han publicado es sencillamente un párrafo explicativo sobre lo que va el juego, la fecha de su llegada a macOS y Linux y un vídeo promocional del título, el que tenéis debajo e estas líneas. Para conocer más detalles, tendremos que esperar a que el lanzamiento sea oficial.

Life is Strange 2 llegará a Linux el 19 de diciembre

El mundo se ha puesto en contra de los hermanos Sean y Daniel y ahora no les queda otra que huir, guardianes de un poderoso secreto. La policía les sigue el rastro y no les será fácil llegar a su destino final, México. El camino es largo y está lleno de desafíos, ¿podrán fiarse de aquellos individuos que se crucen en su camino?

Life Is Strange 2 es una aventura gráfica que se lanzó en septiembre de 2018 para Windows, PlayStation 4 y Xbox one. El jueves 19 de noviembre, más de un año más tarde, también llegará a los sistemas operativos macOS de Apple y el Linux que usarán la mayoría de nuestros lectores. Feral Interactive también fue la compañía encargada de portar la primera parte del juego a estas plataformas.

Hasta que el lanzamiento no sea oficial, no podemos asegurar cuáles serán las especificaciones mínimas para jugar a Life Is Strange 2, pero en Windows son las siguientes:

CPU: Intel Core i3-2100 (3.1GHz) or AMD Phenom X4 945 (3.0GHz).

RAM: 4 GB.

Sistema opeartivo: Windows 7 (64-bits) o superior.

Targeta gráfica.: Nvidia GeForce GTX 650 2GB o AMD Radeon HD 7770 2GB.

PIXEL SHADER: 5.0

VERTEX SHADER: 5.0

Espacio: 14 GB

RAM de vídeo dedicada: 2GB.

En cuanto a lo recomendado, el procesador sería un i5, 6GB de RAM, Windows 10 y 4GB de vídeo.

Cuando el lanzamiento sea oficial, podremos jugar a este título desde la plataforma de videojuegos Steam.