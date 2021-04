El navegador web más usado del mundo en estos momentos es Chrome. En parte, creo que eso es debido a que la mayoría de la gente tira por lo más conocido sin importarle cosas como la privacidad. Los que usamos Linux si pensamos en ello, y por ese motivo terminamos con algún navegador que use Chromium, pero diferente a Chrome, o Firefox. Hay navegadores que se basan en el de Mozilla, como LibreWolf, para ofrecernos diferentes experiencias.

No vamos a decir que Firefox sea un navegador que espíe a los usuarios, las cosas como son. Pero LibreWolf incluye por defecto algunas herramientas que lo hacen aún más privado. Para empezar, no recoge datos de telemetría. Estos datos suelen ayudar a los desarrolladores a mejorar su software, pero tienen que recoger cierta información que algunos pueden preferir no compartir. Además, los motores de búsqueda son muy diferentes: por defecto usa DuckDuckGo, pero el resto de opciones que ofrece tras la instalación de cero son, además de la Wikipedia, DuckDuckGo Lite, que es la versión móvil, Searx, StartPage, Qwant y MetaGear.

LibreWolf no recoge datos de telemetría y bloquea publicidad por defecto

Hay usuarios que, tras instalar un navegador, lo primero que buscan es un bloqueador de publicidad. Esto no es necesario en algunas distribuciones Linux que incluyen una versión de Firefox con uno incluido, y LibreWolf tiene instalada por defecto una extensión: uBlock Origin. Como el ETP de Firefox, los bloqueadores pueden hacer que algún componente de una página web deje de funcionar, algo que hay que tener en cuenta si alguna funciona de manera errática, pero merece la pena en el 99% de los casos.

LibreWolf, como Firefox, es de código abierto y se actualiza justo después que el navegador en el que se basan. Hay que verlo como el navegador del zorro, pero ya preparado para centrarse en la privacidad. De hecho, mejora la ETP de Mozilla incluyendo un cortafuegos y otras mejoras de seguridad, todo ello sin sacrificar rendimiento ni usabilidad.

Instalación en Linux

Para instalarlo en Linux, tenemos que hacerlo de la siguiente manera:

Arch Linux : está en AUR, por lo que hay que compilarlo o usar la herramienta yay, tal y como explicamos en este artículo. El paquete librewolf compila Firefox y añade los parches, mientras que librewolf-bin proporciona un binario. Si se usan distribuciones como Manjaro, se puede instalar desde Pamac.

: está en AUR, por lo que hay que compilarlo o usar la herramienta yay, tal y como explicamos en este artículo. El paquete librewolf compila Firefox y añade los parches, mientras que librewolf-bin proporciona un binario. Si se usan distribuciones como Manjaro, se puede instalar desde Pamac. Debian: se añade el repositorio y se instala con estos comandos:

echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/bgstack15:/aftermozilla/Debian_Unstable/ /' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/home:bgstack15:aftermozilla.list curl -fsSL https://download.opensuse.org/repositories/home:bgstack15:aftermozilla/Debian_Unstable/Release.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/home_bgstack15_aftermozilla.gpg > /dev/null sudo apt update sudo apt install librewolf

Gentoo: se crea el archivo /etc/portage/repos.conf/librewolf.conf con esto (cambiando «ubicación del repo» por la ubicación en donde quiera ponerse):

[librewolf] priority = 50 location = "ubicación-del-repo"/librewolf sync-type = git sync-uri = https://gitlab.com/librewolf-community/browser/gentoo.git auto-sync = Yes

Posteriormente, hay que ejecutar emaint -r librewolf sync.

También está disponible en AppImage y como paquete Flatpak en este enlace.

Está claro que cuando nos acostumbramos a algo es difícil cambiar, pero una alternativa al zorro de fuego es el lobo libre.