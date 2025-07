LibreOffice se prepara para soportar Markdown

Al elegir una suite de ofimática, mi elección es la más popular que sea totalmente libre. Por lo tanto, me quedo con LibreOffice. Tomando de vez en cuando apuntes con Markdown, he buscado muchas veces si hay algo para hacerlo desde LibreOffice, pero no encontrando nunca nada que cumpla con mis expectativas. Creo que tampoco las cumplirá una función que llegará próximamente, aunque es un primer paso para tener todos mis documentos más centralizados.

Y es que, aunque no llegó para el LibreOffice 25.08 que verá la luz el mes que viene, sí se ha fusionado el soporte para importar archivos de Markdown en LibreOffice Writer, el procesador de textos de The Document Foundation. ¿Qué significa esto? Que se podrá hacer lo que ya es posibleen ONLYOFFICE Docs 9.0, es decir, abrir archivos con extensión .md directamente en Writer.

LibreOffice 26.2 podrá importar archivos de Markdown

El parche ha sido publicado entre ayer y hoy, con el nombre de «Add reading Markdown files into Writer«. Como decíamos, esto permitirá abrir archivos de Markdown en LibreOffice, pero no pasará de ahí. Si nos basamos en la función equivalente en ONLYOFFICE, una vez abiertos se podrá visualizar su contenido con su formato, pero no guardar como .md. Entre el formato soportado, encontraremos párrafos, listas, encabezados, negritas y demás.

Ahora mismo estamos ante un soporte inicial. Cómo no ha dado tiempo para incluirlo en LO 25.8, la novedad llegaría ya en febrero de 2026, dando así tiempo a que se añadan otras marcas como citas y la marca de rotulador.

En lo personal, me gustaría que el soporte fuera completo, de manera que pudiera abrir y editar todos mis archivos Markdown en LibreOffice. Aunque prefiero Visual Studio Code, la posibilidad de visualizar documentos en Writer siempre será mejor que hacerlo en una aplicación que presenta la versión en texto plano y la renderizada.

Sea como fuere, podremos probar el soporte para Markdown en Writer el próximo febrero.