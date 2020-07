LibreOffice nunca será de pago, pero una etiqueta asustó a la comunidad

Nos guste o no, y soy consciente de que a muchos de nuestros lectores no os gusta, Microsoft Office es la suite de ofimática más popular e importante del mundo. Pero eso no significa que no haya otras buenas opciones, como el LibreOffice que incluyen instalado por defecto muchas distribuciones Linux. Esta suite es libre y de código abierto, lo que también significa que no tenemos que pagar por usarla, pero la primera RC del próximo lanzamiento hizo sonar todas las alarmas.

LibreOffice 7.0 está disponible para probar desde hace aproximadamente dos meses, pero lo preocupante apareció en su RC1. De repente, se pudo ver que esa versión estaba etiquetada como «Personal Edition», lo que a muchos les hizo pensar que sería una opción más limitada y gratuita de la suite que hemos conocido desde su lanzamiento en 2011, cuando se separaron de OpenOffice. ¿Las buenas noticias? Que hay comunicado oficial que explica lo sucedido.

LibreOffice siempre será gratis y nada cambiará para el usuario normal

Mike Saunders, de The Document Foundation, ha explicado lo siguiente:

Ninguno de los cambios que se evalúan afectará la licencia, la disponibilidad, los usos permitidos y/o la funcionalidad. LibreOffice siempre será software libre y nada cambiará para los usuarios finales, desarrolladores y miembros de la comunidad. Debido al corto período de tiempo con el que estamos trabajando, la etiqueta apareció en la RC y nos disculpamos si esto hizo que algunos de vosotros pensárais que implementamos el cambio unilateralmente. Tened la seguridad de que la consulta con la comunidad aún está en curso. Esta línea de etiquetas de Personal Edition es parte de un plan de marketing más amplio de 5 años que estamos preparando y tiene el propósito de diferenciar el LibreOffice actual, gratuito y con respaldo comunitario, de un conjunto de productos y servicios de LibreOffice Enterprise proporcionados por los miembros de nuestro ecosistema. El plan de marketing todavía está en desarrollo y discusión, ¡así que estamos ansiosos por recibir y evaluar sus comentarios!

La etiqueta es sólo parte de un plan de marketing, aún en debate, pero sí podría haber un conjunto de productos y servicios que llegarían de la mano de los miembros del ecosistema propio y que llevaría por nombre LibreOffice Enterprise. Por lo tanto, todo según las palabras de Saunders, la versión que usamos día a día seguirá siendo como hasta ahora, pero también aparecería algo nuevo para empresas que aún no han revelado, en parte porque aún están tratando el tema. Por especular, uno de los servicios que podrían incluir en la versión para empresas sería soporte/ayuda telefónica y/o e-mail.

Con todo esto, estaré encantado de leer vuestros comentarios al respecto, tanto para saber cómo veis el movimiento como para conocer lo que imagináis sobre qué beneficios tendría para las empresas pagar por LibreOffice Enterprise.