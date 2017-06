LibreOffice busca mascota

Cuando hablamos de Linux siempre nos viene a la cabeza el pingüino; si hablamos de Mozilla siempre aparece el dinosaurio; si hablamos de Gnu tarde o temprano aparece el “ñu”.

Todos los programas importantes así como las distribuciones tienen una mascota o un logo que les identifica. Pero no todos. LibreOffice, la famosa suite ofimática, no tiene ninguna mascota y el logo viene identificado por el icono de los documentos.

Es por ello que la organización responsable de LibreOffice ha convocado un concurso para elegir la nueva mascota de la suite ofimática. Esta mascota ha de cumplir con una serie de requisitos y peticiones por parte de los organizadores del concurso. Los ganadores del concurso recibirán un Slimbook Katana, el subcampeón del concurso recibirá un paquete de Nextcloud con Raspberry Pi 3 y el tercero del concurso ganará una Nitrokey Pro 3.

LibreOffice ha abierto el concurso para buscar mascota a toda la comunidad

La fecha límite para entregar los dibujos sobre la nueva mascota será el 31 de agosto, tras lo cual se publicarán para que los usuarios de LibreOffice puedan votar libremente. A pesar de todo, la decisión de la nueva mascota estará finalmente en el Consejo de directivos de LibreOffice, por lo que si realmente la mascota ganadora no es de agrado de los directivos, ellos podrán elegir otra distinta.

En cualquier caso, si queréis participar, la dirección a la que enviar los dibujos es esta. Así como también os enlazamos las directivas o normas que han de tener los dibujos para ser aceptados.

Realmente el tener o no tener mascota no hará que LibreOffice sea más utilizado o no, tampoco hará que las novedades aparezcan ni que los bugs se corrijan, pero cierto es que para las futuras generaciones, las cuales utilizarán LibreOffice, sí que será un referente o una ayuda visual ¿ no lo creéis?