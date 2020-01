LibreOffice 7 entra en fase de desarrollo, con soporte para Vulkan y Skia

The Document Foundation pone a nuestra disposición varias versiones de su suite de ofimática. Actualmente, la versión más actualizada es la v6.3.4, pero sigue recomendando la v6.2.8 para equipos de producción. También ofrecen una versión beta, pero lo que nos interesa hoy y la noticia que motiva este artículo es que la compañía ya está desarrollando LibreOffice 7.0, una actualización muy importante que verá la luz tras la v6.4 que llegará en los próximos días.

Tal y como leemos en su Wiki, LibreOffice 6.4 llegará con novedades como mejoras en la interfaz de usuario, rendimiento mejorado en Calc, un generador QR, soporte para compilación más rápida, eliminación del plugin GTK2 VCL y mejoras en el filtro de importación/exportación, entre otras. En un principio, la siguiente versión debería haber sido LibreOffice 6.5, pero ahora se sabe que han decidido dar el salto a LibreOffice 7, algo que ahora mismo no está claro de si es porque queda mejor (marketing) o porque creen que incluye los suficientes cambios importantes como para cambiar de numeración.

LibreOffice 7.0 llegará en algún momento de 2020

Sí se sabe que la próxima versión de LibreOffice llegará con el nuevo código Skia sustituyendo a Cairo. Este es un cambio interno importante y probablemente el responsable del salto de versión. Además, se incluirá soporte para Vulkan. Sumando estas dos novedades y otras visibles e invisibles, The Document Foundation ha decidido que LibreOffice 6.5 no se lance cuando estaba programado. De hecho, no se lanzará nunca.

La fecha exacta del lanzamiento de LibreOffice 7.0 no ha sido publicada, pero teniendo en cuenta la frecuencia de actualizaciones, se sabe que llegará en algún momento de 2020. Cuando esté disponible y como es habitual, The Document Foundation no recomendará la nueva versión en equipos de producción hasta que reciba por lo menos 4 o 5 actualizaciones de mantenimiento, lo que coincidirá con la v7.0.4-5 de la suite de ofimática.