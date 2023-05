Hace escasos minutos, mi compañero Diego ha publicado un artículo en el que nos habla de la beta de una suite de ofimática, en este caso Softmaker Office 2024 y en fase beta. Como usuario de Linux al +90% del tiempo, a mi me gustaría que todos usáramos todos la misma suite de ofimática, y la mejor opción libre y multiplataforma es la propuesta de The Document Foundation. Pero bueno, las diferentes opciones existen por un motivo, y ahora me toca a mí hablar de un lanzamiento, el de LibreOffice 7.5.3.

A diferencia del Softmaker Office con el año que viene en su nombre, LibreOffice 7.5.3 es una versión estable que ha llegado para corregir errores. En total, se han aplicado 119 parches, y la nota de este lanzamiento, o las novedades que se han incluido en esta actualización de punto, están recogidas en las notas de la RC1 (95 bugs) y la RC2 (24 bugs). Las nuevas funciones quedan reservadas al cambio del primer decimal o el segundo número, como prefiráis llamarlo.

LibreOffice 7.5.3 es la versión con todas las novedades

Como siempre tras un lanzamiento de LO, decir que LibreOffice 7.5.3 es lo que estaría en lo que se llama el canal «fresh», lo que traducido a lenguaje más comprensible es la versión que incluye todas las novedades, pero que todo está «fresco». Esto también significa que se han corregido menos problemas que en la versión «still» o refrenada, actualmente en la v7.4.6 que es la recomendada para equipos de producción. No es que la serie 7.5 vaya mal, es que la 7.4 ha recibido más parches, y es parte de la filosofía de The Document Foundation el ofrecer estas dos versiones Community. Además de la edición de la comunidad también existe una para empresas (Enterprise), pero esta es una opción especial destinada a los que necesiten soporte directo de la compañía y además disfrutar de opciones bajo demanda.

LibreOffice 7.5.3 ya se puede descargar desde su página web oficial en paquetes DEB, RPM. El paquete snap ya está actualizado, pero no el flatpak. En los próximos días aparecerá en las distribuciones Linux cuya elección sea la versión más nueva.