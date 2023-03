Tras la primera versión de esta serie que introdujo nuevas funciones, y la segunda, primera de punto, que empezó a corregir errores, The Document Foundation ha lanzado hoy LibreOffice 7.5.2. Los cambios visibles, es decir, las esas nuevas funciones llegan cuando cambia el primer decimal, y LO 7.5 introdujo, por ejemplo, mejoras en el tema oscuro, que ahora permite poner la hoja oscura con texto blanco, entre otras cosas, como nuevos iconos que quedan mejor también en Linux.

LibreOffice 7.5.2 ha corregido 96 bugs, recogidos en las RC1 y RC2. En la primera «candidata» es en la que se añaden más parches, y con la segunda se le da la forma final que es la que ya tenemos disponible. En la nota del lanzamiento, The Document Foundation habla sobre todo de lo nuevo que introdujeron con la v7.5.0 de su suite de ofimática, para luego hablar tímidamente de la v7.5.2 para decir que ya está disponible y recordarnos los requisitos mínimos.

LibreOffice 7.5.2 sigue soportando a Windows 7

Sorprende que ya en 2023 haya software que siga soportando Windows 7, pero la última versión de LibreOffice lo hace. Me parece curioso, porque recientemente he pasado una app de Python compilada con PyInstaller y me dijo que no podía ejecutarla en Win7, probablemente por la falta de este soporte. En los requisitos mínimos se menciona Windows 7 SP1, macOS 10.14 y se enlaza a la versión para móviles. De Linux no se dice nada, en parte porque funciona en prácticamente todas las distros.

LibreOffice 7.5.2 ya se puede descargar desde su página web oficial. Esta es la versión más nueva, la de su rama «fresh», y sigue sin recomendarse para equipos de producción. Si se busca mayor estabilidad, la compañía también ofrece LibreOffice 7.4.6, a lo que algunos se refieren como la versión «LTS». En Linux, a esta versión se le conoce como «still», algo así como «refrenada». 7.5 no será recomendada para equipos de producción hasta que se lancen, como mínimo, tres actualizaciones de punto más.