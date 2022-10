LibreOffice 7.4.2 llega corrigiendo alrededor de 80 bugs más

La actualización del mes pasado, la correspondiente a LO 7.4.1, llegó corrigiendo 8 decenas de bugs exactamente. Coincidencias de la vida, hace unos instantes han anunciado el lanzamiento de LibreOffice 7.4.2, la segunda actualización de mantenimiento de la serie 7.4, y si nadie se ha equivocado, algo que también podría pasarle a un servidor, la lista de novedades de esta actualización es igual de larga que la de la anterior, siempre y cuando entendamos por «larga» al número de cambios.

The Document Foundation dice que LibreOffice 7.4.2 corrige un total de 80 bugs, recogidos en los lanzamientos de la RC1 y RC2. Siendo actualizaciones de mantenimiento, se publican los cambios, pero no notas adornadas hablando de nuevas funciones, ya que éstas llegaron de la mano del 7.4 lanzado a mediados del agosto pasado.

LibreOffice 7.4.2 sigue sin recomendarse para equipos de producción

Para los usuarios que no necesitan las últimas funciones y prefieren una versión que haya sido sometida a más pruebas y a la corrección de errores, The Document Foundation mantiene la familia de LibreOffice 7.3, que incluye algunos meses de correcciones atrasadas y está actualmente en la versión 7.3.6.

Esta es la segunda actualización de punto de LibreOffice 7.4, y The Document Foundation se espera, al menos, a la quinta para recomendar una nueva serie para equipos de producción. La más nueva es para los que necesitan las últimas funciones, o sencillamente les gusta usar siempre lo más reciente, pero puede ser más inestable por haber recibido menos parches. Por otra parte, la serie anterior está mucho más probada, y es la que recomiendan en equipos de trabajo. Las anteriores ya no están soportadas, por lo que no se ganaría mucho manteniéndose en la serie 7.2 o anterior.

LibreOffice 7.4.2 ya está disponible para todos los sistemas soportados desde su página web oficial. Desde allí, los usuarios de Linux tenemos disponibles paquetes DEB y RPM, y pronto podremos descargar su paquete flatpak y snap. Los que prefieran la versión de los repositorios oficiales tendrán que esperar a que su distribución Linux suba los nuevos paquetes.