The Document Foundation lanzó a mediados de agosto la v7.4 de su suite de ofimática. Entre las novedades se introdujo, por ejemplo, el soporte completo para el formato de imágenes WebP, y con las nuevas funciones ya sobre la mesa, lo que viene a continuación son versiones correctivas. Eso es lo que han lanzado hoy, LibreOffice 7.4.1, corrigiendo fallos y mejorando la compatibilidad con los formatos de Microsoft Office, la que por desgracia sigue siendo la opción más extendida.

LibreOffice 7.4.1 ha corregido 80 bugs. Los cambios están recogidos en las notas de lanzamiento de la rc1 y la rc2 de esta actualización, en donde podemos leer, por ejemplo, que se han corregido bugs como la apertura de hojas de cálculo que podrían demorarse mucho tiempo o el de que al convertir archivos TXT a PDF fallaba mostrando el error ERRCODE_IO_CANTWRITE.

LibreOffice 7.4.1 contiene lo más nuevo, pero menos probado

Como siempre, The Document Foundation recuerda que estamos ante su propuesta más nueva, la que está destinada a los usuarios que quieren todas las novedades cuanto antes, también conocidos como «early adopters». Para los que prefieran algo más estable, TDF también ofrece LibreOffice 7.3.6, con ya seis actualizaciones de punto que aseguran su estabilidad. Y no es que 7.4 no sea estable; sencillamente 7.3 lo es más.

Para los usuarios que no necesitan las últimas funciones y prefieren una versión que haya sido sometida a más pruebas y a la corrección de errores, The Document Foundation mantiene la familia de LibreOffice 7.3, que incluye algunos meses de correcciones atrasadas y está actualmente en la versión 7.3.6.

LibreOffice 7.4.1 ya está disponible para todos los sistemas soportados (en un principio Windows, macOS y Linux) desde la página web oficial. Desde allí, los usuarios de Linux podemos descargar paquetes DEB y RPM, pero pronto podremos descargar esta actualización desde Flathub. En las próximas horas o días, o incluso meses dependiendo de la filosofía de la distribución, los nuevos paquetes aparecerán como actualización en los diferentes centros de software.