Hoy hace justo un mes, The Document Foundation lanzó las versiones 7.2.4 y 7.1.8 de su suite de ofimática. No fueron actualizaciones para corregir muchos fallos, pero sí necesarias porque cerraron un importante fallo de seguridad. Tras aquel lanzamiento, hace unos instantes han lanzado LibreOffice 7.2.5, una actualización de punto que ya podríamos etiquetar como «normal», ya que han corregido errores del software que harán que todo funcione mejor, y lo han hecho con un número de parches también más habitual.

Quizá, teniendo en cuenta que estamos ante la quinta actualización de punto de la serie 7.2, 90 errores corregidos pueden sonar a mucho, pero no cuando recordamos que hace un mes sólo lanzaron un parche, tanto en la versión para equipos de producción como en la más actualizada con todas las novedades. Hablando de la versión para equipos de producción, esta vez no se ha actualizado, y no se espera que lo haga más.

LibreOffice 7.2.5 aún no se recomienda para equipos de producción

The Document Foundation pone a nuestra disposición dos versiones de su suite de ofimática: la más actualizada, que ahora es LibreOffice 7.2.5, está destinada a los «entusiastas de la tecnología» y «early adopters» que queremos usar todas las novedades tan pronto en cuanto salen. Por otra parte, ofrece otra para equipos de producción, actualmente la v7.1.8, que ya está más probada y con menos fallos. El proyecto suele recomendar para equipos de producción a la versión más nueva cuando lanzan la quinta actualización de mantenimiento, pero esta vez no ha sido así, probablemente porque no están contando la entrega anterior como una versión con un buen número de correcciones.

LibreOffice 7.2.5 ya está disponible para descargar desde la página web oficial del proyecto. Desde allí, los usuarios de Linux podemos descargar paquetes DEB y RPM, pero lo más recomendable es esperar a que nuestra distribución añada los nuevos paquetes a sus repositorios oficiales o instalar el paquete Flatpak que aparecerá pronto en Flathub.