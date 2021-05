LibreOffice 7.1.3 ha llegado corrigiendo más de 100 fallos

Poco más de un mes después de la versión anterior, The Document Foundation ha vuelto a lanzar una actualización de mantenimiento para su suite de ofimática. Se trata de LibreOffice 7.1.3, grupo de aplicaciones de oficina que desde la v7.1 ha pasado a llevar la etiqueta de Community Edition o edición de la comunidad. Como actualización de punto, lo que nos han entregado ha llegado para hacer que Writer, Calc, Draw, Impress, Math y Base sean más fiables.

En total, LibreOffice 7.1.3 ha corregido 105 fallos, de los cuales, un 25% se han introducido para mejorar la compatibilidad con los formatos de Microsoft Office .docx, .pptx y .xlsx, entre otros. Después de hablar con una compañera sobre esto, lo cierto es que la compatibilidad es importante, pero, aunque se mejore a cada lanzamiento, creo que, si nos piden un documento en uno de esos formatos, lo seguro siempre será usar Microsoft Office. Espero equivocarme en el futuro.

LibreOffice 7.1.3 sigue sin recomendarse para equipos de producción

Una vez más, The Document Foundation ha aprovechado la ocasión para recordarnos que existe una versión para empresas con ventajas especiales, como mejor soporte o funciones bajo demanda, pero para el usuario normal, la suite sigue siendo como siempre. La única diferencia, y no sé si etiquetarla como «real», es que el soporte en los foros nos lo ofrecerá la comunidad, mientras que el de la versión para empresas es más directo. Eso y aquello que prometen de que se les puede pedir algunas funciones, algo sobre lo que poco o nada puedo decir porque ni lo he probado ni conozco a nadie que haya solicitado nada.

LibreOffice 7.1.3 ya se puede descargar desde la página oficial del proyecto. En los próximos días empezará a aparecer en algunas distribuciones Linux. Recordamos que la versión que se recomienda para equipos de producción sigue siendo la v7.0.5.